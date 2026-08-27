Всего в часе езды от Гуанчжоу находится Фошань — город старинных садов, водных деревень, кантонской кухни и известных традиций кунг-фу. Мы прогуляемся среди каналов и каменных мостов, посетим знаменитый сад Южного Китая и поговорим об архитектуре и истории Линнаня. При желании дополним программу местами, связанными с кунг-фу, Брюсом Ли, Хуан Фэйхуном, или традиционным танцем льва.

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Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Встреча в Гуанчжоу и дорога в Фошань

Заберём вас из отеля и за 1–1,5 часа доберёмся до Фошаня.

Сад Цинхуэй — 1–1,5 часа

Погуляем по одному из самых известных классических садов Южного Китая. Здесь павильоны, пруды, растения, камни и резные окна складываются в единое пространство. Вы познакомитесь с традиционной архитектурой Линнаня и узнаете, по каким принципам создавались китайские сады.

Обед — около 1 часа

Сделаем перерыв, чтобы познакомиться с местной кухней. Вы попробуете блюда, характерные для Фошаня и всего кантонского региона.

Водная деревня Фэнцзянь — 1,5–2 часа

Пройдём вдоль каналов, старинных каменных мостов и традиционных домов. Поговорим о том, как были устроены водные поселения Южного Китая и как здесь живут сегодня. По желанию можно прокатиться на лодке.

Парк Шуньфэншань — около 1 часа

Завершим основную часть путешествия неспешной прогулкой у большого озера. Увидим монументальную китайскую арку — один из символов этой части Фошаня — и отдохнём среди зелёных аллей.

Фошань и кунг-фу

Фошань известен как один из центров южных школ боевых искусств. По дороге поговорим об Ип Мане, Хуан Фэйхуне и Брюсе Ли, а также о традиции танца льва. Если время и условия позволят, в программу можно будет добавить одну из связанных с ними локаций.

Возвращение в Гуанчжоу

Дорога обратно займёт около 1–1,5 часа.

Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от погоды, дорожной ситуации и времени работы достопримечательностей.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле немецкого премиум-класса.

Дополнительные расходы: