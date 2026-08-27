Из Гуанчжоу в Фошань: сады, водная деревня и родина кунг-фу

Провести день среди старинных мостов, тихих каналов и традиций Южного Китая
Всего в часе езды от Гуанчжоу находится Фошань — город старинных садов, водных деревень, кантонской кухни и известных традиций кунг-фу.

Мы прогуляемся среди каналов и каменных мостов, посетим знаменитый сад Южного Китая и поговорим об архитектуре и истории Линнаня.

При желании дополним программу местами, связанными с кунг-фу, Брюсом Ли, Хуан Фэйхуном, или традиционным танцем льва.
Из Гуанчжоу в Фошань: сады, водная деревня и родина кунг-фу
Из Гуанчжоу в Фошань: сады, водная деревня и родина кунг-фу
Из Гуанчжоу в Фошань: сады, водная деревня и родина кунг-фу

Описание экскурсии

Встреча в Гуанчжоу и дорога в Фошань

Заберём вас из отеля и за 1–1,5 часа доберёмся до Фошаня.

Сад Цинхуэй — 1–1,5 часа

Погуляем по одному из самых известных классических садов Южного Китая. Здесь павильоны, пруды, растения, камни и резные окна складываются в единое пространство. Вы познакомитесь с традиционной архитектурой Линнаня и узнаете, по каким принципам создавались китайские сады.

Обед — около 1 часа

Сделаем перерыв, чтобы познакомиться с местной кухней. Вы попробуете блюда, характерные для Фошаня и всего кантонского региона.

Водная деревня Фэнцзянь — 1,5–2 часа

Пройдём вдоль каналов, старинных каменных мостов и традиционных домов. Поговорим о том, как были устроены водные поселения Южного Китая и как здесь живут сегодня. По желанию можно прокатиться на лодке.

Парк Шуньфэншань — около 1 часа

Завершим основную часть путешествия неспешной прогулкой у большого озера. Увидим монументальную китайскую арку — один из символов этой части Фошаня — и отдохнём среди зелёных аллей.

Фошань и кунг-фу

Фошань известен как один из центров южных школ боевых искусств. По дороге поговорим об Ип Мане, Хуан Фэйхуне и Брюсе Ли, а также о традиции танца льва. Если время и условия позволят, в программу можно будет добавить одну из связанных с ними локаций.

Возвращение в Гуанчжоу

Дорога обратно займёт около 1–1,5 часа.

Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от погоды, дорожной ситуации и времени работы достопримечательностей.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле немецкого премиум-класса.

Дополнительные расходы:

  • билет в сад Цинхуэй — около 15 юаней (≈ $2) за чел.
  • прогулка на лодке — около 150 юаней (≈ $21) за лодку
  • обед — 80–150 юаней ($11–21) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юню
Юню — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 20 часов
Я родился и вырос в Шэньчжэне. Давно живу и работаю в провинции Гуандун, хорошо знаю Шэньчжэнь и близлежащие города — Дунгуань, Гуанчжоу, Фошань. Также я хорошо ориентируюсь в Гонконге и
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Макао, потому что для жителей Шэньчжэня это часть повседневной жизни. Я лично встречаю путешественников и сопровождаю их во время всей поездки. У меня есть автомобиль, поэтому маршрут можно гибко менять — по интересам, времени и погоде. Обычно я работаю индивидуально или с небольшими группами, чтобы поездка проходила спокойно и комфортно, особенно для тех, кто впервые в Китае.

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