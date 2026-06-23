На комфортабельном автомобиле мы будем перемещаться между знаковыми храмами столицы. Поучаствуем в ритуалах на удачу, поговорим о взаимодействии верований, плюрализме и синкретизме духовной сферы Китая. По желанию вы отведаете традиционную утку по-пекински и завершите вечер на акробатическом шоу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:30–10:30 — Храм Белых Облаков (Байюньгуань)

Центр даосизма в Пекине. Вы увидите Главные ворота, Мост Безветрия и различные залы. А ещё поучаствуете в даосских ритуалах — прикоснётесь к каменной обезьяне и бросите монету в «нумерологический барабан» для финансового благополучия.

10:30–12:00 — Храм Юнхэгун

Ламаистский храм, представляющий буддизм (особенно тибетский буддизм) в Китае. Пройдём через залы царей и гармонии, рассмотрим статую Будды Майтрейи из сандалового дерева (18 м) в павильоне Десяти Тысяч Радостей.

12:00–13:30 — Храм Конфуция и Императорская Академия (Гоцзыцзянь)

Место почитания Конфуция, олицетворяющее конфуцианство. Вы посетите императорскую лекционную аудиторию, увидите каменные барабаны эпохи Цяньлун и стелы с именами учёных-цзиньши эпох Юань, Мин и Цин.

13:30–15:30 — Парк Храма Неба (Тяньтань)

Место, где императоры династий Мин и Цин совершали церемонии жертвоприношения Небу и просили о хорошем урожае. Вы рассмотрите синие глазурованные черепицы зала молений и узнаете о местном акустическом феномене.

15:30–16:30 — Чайная церемония

Погружение в чайную культуру, процесс заваривания и дегустация качественных сортов.

16:30–17:20 — Обед (по желанию)

Рекомендуем сходить в ресторан «Peiping Mansion» (Бэйпин Фу), здесь вы попробуете утку по-пекински с икрой, лапшу Чжанцзянмянь и жареное мясо Чжизы Каожоу.

*17:40–18:40 — Акробатическое шоу

19:00 — Возвращение в отель

Организационные детали