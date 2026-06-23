Прикоснуться к буддизму, конфуцианству и даосизму - и побывать на чайной церемонии в Пекине
На комфортабельном автомобиле мы будем перемещаться между знаковыми храмами столицы.
Поучаствуем в ритуалах на удачу, поговорим о взаимодействии верований, плюрализме и синкретизме духовной сферы Китая. По желанию вы отведаете традиционную утку по-пекински и завершите вечер на акробатическом шоу.
8:30–10:30 — Храм Белых Облаков (Байюньгуань) Центр даосизма в Пекине. Вы увидите Главные ворота, Мост Безветрия и различные залы. А ещё поучаствуете в даосских ритуалах — прикоснётесь к каменной обезьяне и бросите монету в «нумерологический барабан» для финансового благополучия.
10:30–12:00 — Храм Юнхэгун
Ламаистский храм, представляющий буддизм (особенно тибетский буддизм) в Китае. Пройдём через залы царей и гармонии, рассмотрим статую Будды Майтрейи из сандалового дерева (18 м) в павильоне Десяти Тысяч Радостей.
12:00–13:30 — Храм Конфуция и Императорская Академия (Гоцзыцзянь) Место почитания Конфуция, олицетворяющее конфуцианство. Вы посетите императорскую лекционную аудиторию, увидите каменные барабаны эпохи Цяньлун и стелы с именами учёных-цзиньши эпох Юань, Мин и Цин.
13:30–15:30 — Парк Храма Неба (Тяньтань) Место, где императоры династий Мин и Цин совершали церемонии жертвоприношения Небу и просили о хорошем урожае. Вы рассмотрите синие глазурованные черепицы зала молений и узнаете о местном акустическом феномене.
15:30–16:30 — Чайная церемония
Погружение в чайную культуру, процесс заваривания и дегустация качественных сортов.
16:30–17:20 — Обед (по желанию) Рекомендуем сходить в ресторан «Peiping Mansion» (Бэйпин Фу), здесь вы попробуете утку по-пекински с икрой, лапшу Чжанцзянмянь и жареное мясо Чжизы Каожоу.
*17:40–18:40 — Акробатическое шоу
19:00 — Возвращение в отель
Организационные детали
Поедем на личном или арендованном авто. Транспортные расходы включены в стоимость
Дополнительные расходы (за чел.): Байюньгуань — 10 юаней ($2), Юнхэгун — 25 юаней ($4), Храм Конфуция и Академия — 30 юаней ($5), Парк Храма Неба — 34 юаня ($5), акробатическое шоу — 280–880 юаней ($40–127), утка по-пекински — ок. 150 юаней ($22). Участие в чайной церемонии входит в стоимость программы
Возьмите с собой паспорт. Если не планируете обедать, захватите перекус
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 600 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих читать дальшеуменьшить
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Почепаева
Недавно побывали на экскурсии по храмам Китая — это было поистине незабываемое путешествие! С первых минут ощутил особую атмосферу: величие древних сооружений, умиротворение и глубину многовековой культуры.
о значении каждого элемента — от орнаментов до расположения зданий. Было очень интересно узнать, как философия и религия воплотились в камне и дереве.
Что особенно порадовало:
Профессиональный гид. Отлично говорил по‑русски, увлекательно рассказывала исторические факты, отвечала на все вопросы.
Грамотно составленный маршрут. Успели увидеть ключевые места, при этом не было ощущения спешки.
Комфортная организация. Передвигались на такси, гид покупал все билеты самостоятельно,расчитались заранее.
Выделили достаточно времени на осмотр и фотографии.
Удалось не просто «посмотреть достопримечательности», а прочувствовать дух места — где‑то торжественный, где‑то медитативный.
Экскурсия превзошла ожидания: мы не только узнали много нового о буддизме, даосизме и традициях Китая, но и получили заряд спокойствия и вдохновения. Теперь понимаю, почему эти храмы веками притягивают паломников и путешественников.
Однозначно рекомендую эту программу всем, кто хочет прикоснуться к духовной культуре Китая! Большое спасибо организаторам за такой потрясающий опыт.
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Н
Наталья
Хорошо прогулялись по главным храма Пекина с гидом Сашей, особенно впечатлил Храм Неба. спасибо за экскурсию:)
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Н
Наталья
Отличная экскурсия для знакомства с культурой Китая. Первый день в Пекине, гид ответил на все вопросы, рассказал много о культуре и современной жизни.
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Е
Елизавета
Максим прекрасно владеет русским языком. Хочу обратить внимание, что при бронировании экскурсии надо учитывать, что в понедельник Храм Неба и Храм Конфуция не работают. Шоу в Красном театре было интересным, рекомендую к посещению.
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В
Владимир
Экскурсию вел гид Павел. Павел много знает о религии и культуре древнего Китая. Его рассказ интересен и познавателен.
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