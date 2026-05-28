Из аэропорта Пекина в Запретный город, храм Неба и на улицу Люличан

С самолёта на экскурсию
Сразу после выхода из аэропорта вас встретит гид и отвезёт к трём значимым локациям.

В Запретном городе вы познакомитесь с жизнью китайских императоров, узнаете, как они управляли сознанием народа и укрепляли свою власть. Осмотрите парк у храма Неба и погрузитесь в творчество современных художников на улице Люличан.
Описание экскурсии

  • Встреча в аэропорту.
  • Храм Неба (1 ч). Поговорим, почему все строения храма круглой формы и обсудим, как древние императоры совершали обряды поклонения небу.
  • Чайная церемония (45 мин). Вас ждёт участие в традиционном ритуале.
  • Культурная улица Люличан (45 мин). Вы посмотрите на современное китайское искусство, прогуляетесь по Старому городу, увидите хутуны и сможете посетить выставки.
  • Запретный город Гугун (2 ч). Вы познакомитесь с историей города и узнаете, через какие династии он прошёл и почему в нём повсюду встречаются числа, связанные с 9 и 5.
  • Акробатическое шоу (1 ч). Желающие посмотрят яркое представление артистов.
  • Трансфер в отель или обратно в аэропорт.

Организационные детали

  • По понедельникам Запретный город и храм Неба закрыты.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.
  • Можем объехать площадь Тяньаньмэнь по вашему желанию.

Дополнительные расходы

  • Вход в храм Неба — 34 юаня с чел, в Запретный город — 60 юаней с чел.
  • Билет на акробатическое шоу — 280 юаней с чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэропорта или вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 525 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

