Сразу после выхода из аэропорта вас встретит гид и отвезёт к трём значимым локациям.
В Запретном городе вы познакомитесь с жизнью китайских императоров, узнаете, как они управляли сознанием народа и укрепляли свою власть. Осмотрите парк у храма Неба и погрузитесь в творчество современных художников на улице Люличан.
Описание экскурсии
- Встреча в аэропорту.
- Храм Неба (1 ч). Поговорим, почему все строения храма круглой формы и обсудим, как древние императоры совершали обряды поклонения небу.
- Чайная церемония (45 мин). Вас ждёт участие в традиционном ритуале.
- Культурная улица Люличан (45 мин). Вы посмотрите на современное китайское искусство, прогуляетесь по Старому городу, увидите хутуны и сможете посетить выставки.
- Запретный город Гугун (2 ч). Вы познакомитесь с историей города и узнаете, через какие династии он прошёл и почему в нём повсюду встречаются числа, связанные с 9 и 5.
- Акробатическое шоу (1 ч). Желающие посмотрят яркое представление артистов.
- Трансфер в отель или обратно в аэропорт.
Организационные детали
- По понедельникам Запретный город и храм Неба закрыты.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
- Можем объехать площадь Тяньаньмэнь по вашему желанию.
Дополнительные расходы
- Вход в храм Неба — 34 юаня с чел, в Запретный город — 60 юаней с чел.
- Билет на акробатическое шоу — 280 юаней с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 525 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
