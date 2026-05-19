Из Пекина к Великой стене и посёлку Губэй - с фотографом-гидом

11:00–11:45 — парк «Цзиншань». Вы подниметесь на холм, чтобы увидеть панораму Запретного города с высоты и узнать его историю. Это отличная точка для первых кадров, которые сделает фотограф-гид
12:15 — чайная церемония. Вас ждёт традиционное китайское искусство в уютном чайном доме: мастер покажет процесс заваривания и расскажет о культуре этого напитка
13:00–13:45 — обед. Отведаете аутентичные блюда пекинской кухни в местном ресторане
14:00 — акробатическое шоу. Увидите захватывающее представление с элементами гимнастики, жонглирования и танца
15:00–17:00 — переезд в посёлок Губэй. По пути гид расскажет об истории Великой стены, а вы увидите пекинские пригороды. Ещё узнаете о современном Китае — жизни людей, традициях и обычаях
17:30–18:40 — закат на Великой стене. Подниметесь на самый живописный участок стены — Сытымай, чтобы проводить солнце. В этот час камни окрашиваются в золотистые тона, а толпы туристов уже расходятся. Фотограф поможет поймать кадры
19:20 — шоу «Танец воды и света». Зрелищное представление: фонтаны, подсветка и музыка создают волшебную атмосферу на фоне тёмного неба и старинных домов
19:40 — прогулка по ночному посёлку Губэй. Вы пройдёте по улочкам, где огни фонарей отражаются в каналах, а подсвеченная Великая стена извивается по горным хребтам
22:30 — возвращение в Пекин
Организационные детали
В стоимость входит: услуги профессионального русскоговорящего фотографа-гида, трансфер на комфортабельном автобусе
За доплату мы организуем такси, чтобы доставить вас из отеля к точке сбора. Вы можете добраться самостоятельно на метро
Дополнительно оплачивается: обед, вход в парк Цзиншань — 10 юаней (~ $1,5) за чел., билет на акробатическое шоу — 280 юаней (~ $41) за чел., посещение посёлка Губэй и Великой стены — 410 юаней (~ $60) за чел.
С вами будет один из гидов-фотографов нашей команды
ежедневно в 10:30 и 22:30
Стоимость фото-прогулки
Тип билета
Стоимость
Участник
$114
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Риджент Пекин (Regent Beijing)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 22:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 495 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих читать дальшеуменьшить
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Гадельшин
Всех приветствую и всем советую сразу скажу!!! мы с женой первый раз приехали в Китай и несколько не ошиблись выборе данный экскурсии. Так как с нами вышли на связь заранее читать дальшеуменьшить
до прилета в Пекин, все объяснили куда и как подъехать на начало экскурсии. Даже помогли советами по Пекину. Если говорить про экскурсию то насколько все продумано по времени что успевали и слушать гида Максима(про него отдельно чуть позже), и фотографии получались бомбезные и наслаждались видами,пейзажами и выступлениями. Передвигались на комфортабельной машине. Гид Максим как началось с приятной встречи с утра так и целый день прошло очень хорошо что время пролетело незаметно и быстро. Спасибо организаторам экскурсии и отдельно гиду Максиму. Несомненно будем рекомендовать своим знакомым данную экскурсию. оставлю фото со своего телефона чтоб показать маленькую часть экскурсии.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Из Пекина к Великой стене и посёлку Губэй - с фотографом-гидом»