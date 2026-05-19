Из Пекина к Великой стене и посёлку Губэй - с фотографом-гидом

Это не просто экскурсия, а фотопутешествие, в котором вы сохраните на память впечатления и профессиональные кадры на фоне главных символов Пекина. Вы увидите Запретный город с высоты парка Цзиншань, погрузитесь в атмосферу чайной церемонии, встретите закат на Великой Китайской стене и прогуляетесь по сказочному ночному Губэю.

Описание фото-прогулки

10:30 — сбор группы и выезд

11:00–11:45 — парк «Цзиншань». Вы подниметесь на холм, чтобы увидеть панораму Запретного города с высоты и узнать его историю. Это отличная точка для первых кадров, которые сделает фотограф-гид

12:15 — чайная церемония. Вас ждёт традиционное китайское искусство в уютном чайном доме: мастер покажет процесс заваривания и расскажет о культуре этого напитка

13:00–13:45 — обед. Отведаете аутентичные блюда пекинской кухни в местном ресторане

14:00 — акробатическое шоу. Увидите захватывающее представление с элементами гимнастики, жонглирования и танца

15:00–17:00 — переезд в посёлок Губэй. По пути гид расскажет об истории Великой стены, а вы увидите пекинские пригороды. Ещё узнаете о современном Китае — жизни людей, традициях и обычаях

17:30–18:40 — закат на Великой стене. Подниметесь на самый живописный участок стены — Сытымай, чтобы проводить солнце. В этот час камни окрашиваются в золотистые тона, а толпы туристов уже расходятся. Фотограф поможет поймать кадры

19:20 — шоу «Танец воды и света». Зрелищное представление: фонтаны, подсветка и музыка создают волшебную атмосферу на фоне тёмного неба и старинных домов

19:40 — прогулка по ночному посёлку Губэй. Вы пройдёте по улочкам, где огни фонарей отражаются в каналах, а подсвеченная Великая стена извивается по горным хребтам

22:30 — возвращение в Пекин

Организационные детали