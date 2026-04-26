Китайцы говорят: чтобы стать героем, нужно подняться на Великую Китайскую стену. Сегодня герои — это вы! Мы окажемся на участке Мутяньюй и обсудим, кто и зачем построил стену и видно ли её из космоса. А до этого погуляем по парку Цзиншань и побываем на традиционной чайной церемонии. И по вашему желанию — вишенка путешествия — шоу китайских акробатов.

Описание экскурсии

Парк Цзиншань

Поднимемся на холм, откуда открывается отличный вид на Запретный город и центральную ось Пекина. Посетим несколько павильонов и рассмотрим императорские сады.

Чайная церемония

Вы попробуете зелёный и красный чаи, улун и пуэр. Мы объясним, чем отличаются сорта друг от друга, и расскажем о культуре чайных ритуалов в Китае.

Великая Китайская стена — участок Мутяньюй

Прогуляемся по знаменитой стене — и мы расскажем, как она защищала страну, какие здесь есть крепости, башни и сигнальные вышки и почему стена стала символом китайской культуры.

Выступление акробатов (по желанию)

Это шоу, где сила, гибкость и точность движений мастеров соединяются с древними традициями. Вы узнаете, как появилась китайская акробатика и почему она завоевала признание во всём мире — и увидите это чудо.

Примерный тайминг

9:00 — встреча в вашем отеле

9:20–10:00 — парк Цзиншань

10:30–11:00 — чайная церемония

11:00–13:30 — Великая китайская стена

13:30–14:00 — обед

14:00–15:30 — дорога к шоу

16:00–17:00 — шоу

После мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали