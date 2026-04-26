Парк Цзиншань, чайная церемония, Китайская стена и акробаты
Китайцы говорят: чтобы стать героем, нужно подняться на Великую Китайскую стену.
Сегодня герои — это вы! Мы окажемся на участке Мутяньюй и обсудим, кто и зачем построил стену и видно ли её из космоса. А до этого погуляем по парку Цзиншань и побываем на традиционной чайной церемонии. И по вашему желанию — вишенка путешествия — шоу китайских акробатов.
Поднимемся на холм, откуда открывается отличный вид на Запретный город и центральную ось Пекина. Посетим несколько павильонов и рассмотрим императорские сады.
Чайная церемония
Вы попробуете зелёный и красный чаи, улун и пуэр. Мы объясним, чем отличаются сорта друг от друга, и расскажем о культуре чайных ритуалов в Китае.
Великая Китайская стена — участок Мутяньюй
Прогуляемся по знаменитой стене — и мы расскажем, как она защищала страну, какие здесь есть крепости, башни и сигнальные вышки и почему стена стала символом китайской культуры.
Выступление акробатов (по желанию) Это шоу, где сила, гибкость и точность движений мастеров соединяются с древними традициями. Вы узнаете, как появилась китайская акробатика и почему она завоевала признание во всём мире — и увидите это чудо.
Примерный тайминг
9:00 — встреча в вашем отеле 9:20–10:00 — парк Цзиншань 10:30–11:00 — чайная церемония 11:00–13:30 — Великая китайская стена 13:30–14:00 — обед 14:00–15:30 — дорога к шоу 16:00–17:00 — шоу
После мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортном автомобиле, чайная церемония
Дополнительные расходы: вход на стену и подъём на фуникулёре — 200 юаней (~$29) за чел., вход в парк — 2 юаня (~$0,3) за чел., шоу акробатов — 280–880 юаней (~$40–127) за чел., обед — по желанию
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 11
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш Отель в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 278 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме.
Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски.
Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!
Отзывы и рейтинг
Дина
Хороший формат для ознакомительной экскурсии с Пекином! Очень четкая коммуникация до начала экскурсии - высокая клиентоориентированность. Продуманный маршрут - удивительно, в вс мы нигде не попали в очереди и толпы! Пекинская утка и чайная церемония - отличны! Великая китайская стена Мутяньюй - никого не оставит равнодушным! Андрей, спасибо Вам за наш чудесный день в Пекине!
Кирилл
Отличная экскурсия, всё понравилось. рекомендую сходить на акробатическое шоу - оно действительно очень стоящее
Сергей
Всё понравилось, экскурсия позновательная и увлекательная, особенно понравилось шоу акробатики!
Dildora
«Огромное спасибо нашему гиду Юре за невероятный день на Великой стене! Это было не просто посещение достопримечательности, а настоящее погружение в историю. Гид очень внимательный, отлично знает все тонкости и читать дальшеуменьшить
выбрал лучший маршрут без толп туристов. Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана — обед был просто потрясающим, настоящий вкус Китая! Если хотите увидеть стену глазами местного жителя и при этом вкусно поесть, искренне рекомендую!»
Анна
Была с ребенком. Все супер, Андрей все рассказал, учел все индивидуальные потребности в маршруте, интересный собеседник, общается на русском, во всем помогал-подсказывал. очень довольны и рекомендуем!
Коробейникова
Все было четко, хорошо организовано, что позволило избежать очередей и толкучки, Андрей отзывался на все наши просьбы, был очень доброжелательным и дружелюбным.