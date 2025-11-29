Мои заказы

Королевские дворцы и поэтические сады Пекина

Пройти по следам императоров, открыть тайны Запретного города и насладиться гармонией парка Бэйхай
Ощутите дыхание древнего Пекина, прогуливаясь по следам китайских императоров! Эта экскурсия соединяет два символа столицы — Запретный город и парк Бэйхай, где история оживает на каждом шагу.

Вы не просто осмотрите достопримечательности — вы раскроете, какие судьбы династий, легенды и традиции Поднебесной скрыты за каменными стенами дворцов.
Королевские дворцы и поэтические сады Пекина© Сюй
Описание экскурсии

8:30–8:50 — прогулка к Меридианным воротам Запретного города: исторический контекст и обзор окрестностей

8:50–12:20 — Запретный город: экскурсия по центральной оси, Залу Высшей Гармонии, Дворцу Цяньцин и Императорскому саду. Погружение в историю династий Мин и Цин

12:20–13:30 — Старый Пекин и обед: знакомство с местной кухней, рекомендации по выбору блюд (оплачивается отдельно)

13:30–16:30 — парк Бэйхай: королевские сады, Белая пагода на острове Цюнхуа, отдых и фотопаузы

Вы узнаете:

  • Как устроена осевая планировка Запретного города и почему она считалась воплощением идеального государства
  • Как проходила жизнь императоров династий Мин и Цин, каким был дворцовый этикет и чем занимались во внутреннем дворе
  • Что символизируют цвета, животные и орнаменты на воротах и дворцах
  • И многое другое

Организационные детали

  • Программа 8+. Будьте готовы к продолжительным пешим прогулкам
  • Экскурсию проведёт профессиональный двуязычный гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Запретный город — 60 юаней за чел.
  • Парк Бэйхай — 20 юаней за чел.
  • Вход на остров Цюнхуа — 10 юаней за чел.
  • Обед — от 30 юаней
  • Индивидуальный трансфер от отеля до точки встречи (по желанию) — от 600 юаней в зависимости от района
  • Транспорт между достопримечательностями (по желанию) — 300 юаней

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Jinyu Hutong
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюй
Сюй — ваша команда гидов в Пекине
Я профессиональный русскоязычный гид из Китая. Работаю в сфере туризма с 2016 года, обслужил более 2000 туристов из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Я свободно говорю на русском
читать дальше

и китайском языках и могу предоставить вам услуги опытного, профессионального и увлекательного гида на протяжении всей вашей поездки. Хотите ли вы открыть для себя имперское очарование Пекина, древнюю цивилизацию Сианя или природные чудеса Чжанцзяцзе, я могу разработать индивидуальный маршрут, который позволит вам глубже понять историю, культуру и жизнь Китая. Я верю, что путешествия — это не только осмотр достопримечательностей, это также культурный обмен и духовная связь. Работаю с командой. Давайте вместе откроем для себя более аутентичный и захватывающий Китай, говоря по-русски!

Входит в следующие категории Пекина

