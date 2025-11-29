Ощутите дыхание древнего Пекина, прогуливаясь по следам китайских императоров! Эта экскурсия соединяет два символа столицы — Запретный город и парк Бэйхай, где история оживает на каждом шагу.
Вы не просто осмотрите достопримечательности — вы раскроете, какие судьбы династий, легенды и традиции Поднебесной скрыты за каменными стенами дворцов.
Описание экскурсии
8:30–8:50 — прогулка к Меридианным воротам Запретного города: исторический контекст и обзор окрестностей
8:50–12:20 — Запретный город: экскурсия по центральной оси, Залу Высшей Гармонии, Дворцу Цяньцин и Императорскому саду. Погружение в историю династий Мин и Цин
12:20–13:30 — Старый Пекин и обед: знакомство с местной кухней, рекомендации по выбору блюд (оплачивается отдельно)
13:30–16:30 — парк Бэйхай: королевские сады, Белая пагода на острове Цюнхуа, отдых и фотопаузы
Вы узнаете:
- Как устроена осевая планировка Запретного города и почему она считалась воплощением идеального государства
- Как проходила жизнь императоров династий Мин и Цин, каким был дворцовый этикет и чем занимались во внутреннем дворе
- Что символизируют цвета, животные и орнаменты на воротах и дворцах
- И многое другое
Организационные детали
- Программа 8+. Будьте готовы к продолжительным пешим прогулкам
- Экскурсию проведёт профессиональный двуязычный гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Запретный город — 60 юаней за чел.
- Парк Бэйхай — 20 юаней за чел.
- Вход на остров Цюнхуа — 10 юаней за чел.
- Обед — от 30 юаней
- Индивидуальный трансфер от отеля до точки встречи (по желанию) — от 600 юаней в зависимости от района
- Транспорт между достопримечательностями (по желанию) — 300 юаней
ежедневно в 08:30 и 16:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Jinyu Hutong
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюй — ваша команда гидов в Пекине
Я профессиональный русскоязычный гид из Китая. Работаю в сфере туризма с 2016 года, обслужил более 2000 туристов из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Я свободно говорю на русском
