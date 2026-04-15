Пройдёте по Запретному городу, подниметесь на холм Цзиншань, попробуете разные сорта чая и увидите, как древние традиции соседствуют с современным мегаполисом. И услышите живой рассказ — об истории, архитектуре и культуре столицы Китая.
Описание экскурсии
Запретный город — Гугун
Вы прогуляетесь по древнему императорскому дворцу династий Мин и Цин. Мы расскажем о конфуцианских принципах и космологии, значении жёлтого цвета, символике животных на крышах и иерархии ворот и павильонов. А ещё о жизни императора, придворных и евнухов.
Парк «Цзиншань»
Классический императорский парк откроет панораму на исторический центр. Вы подниметесь к павильону Ваньчунь и увидите дворец с юга и колокольню с барабанной башней на севере. Узнаете о градостроительной оси Пекина и изменениях города сквозь века.
Чайная церемония
Вы попробуете разные сорта чая — зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый — и познакомитесь с философией и эстетикой церемонии. Услышите о связи человека с природой и значении чая в культуре.
Обед — по желанию
Мы порекомендуем места, где подают аутентичную утку по-пекински. Расскажем, как это блюдо прошло путь от императорского стола к народной славе и как еда становится частью национальной идентичности.
Шоу акробатов — по желанию
Древнее и зрелищное искусство, которое сочетает силу, ловкость, пластику и грацию. Мы поможем купить билеты и поделимся историей этого ремесла.
Примерный тайминг
9:00 — встреча у вашего отеля
9:30–11:00 — Запретный город
11:10–12:00 — парк Цзиншань
12:30–13:30 — чайная церемония
14:00–15:00 — обед с уткой по-пекински (по желанию)
15:30–16:30 — шоу акробатов (по желанию)
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Запретный город — 60 юаней (~$7) за чел., утка по-пекински — 198 юаней (~$28) за шт., шоу акробатов — от 280 до 880 юаней (от ~$40 до 127) за билет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы рады, что с точки зрения организации и координации гид Лена справилась хорошо, и вы успели посетить