Через императорский дворец, традиционный парк и чайную церемонию вы прочувствуете дух Пекина. Пройдёте по Запретному городу, подниметесь на холм Цзиншань, попробуете разные сорта чая и увидите, как древние традиции соседствуют с современным мегаполисом. И услышите живой рассказ — об истории, архитектуре и культуре столицы Китая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Запретный город — Гугун

Вы прогуляетесь по древнему императорскому дворцу династий Мин и Цин. Мы расскажем о конфуцианских принципах и космологии, значении жёлтого цвета, символике животных на крышах и иерархии ворот и павильонов. А ещё о жизни императора, придворных и евнухов.

Парк «Цзиншань»

Классический императорский парк откроет панораму на исторический центр. Вы подниметесь к павильону Ваньчунь и увидите дворец с юга и колокольню с барабанной башней на севере. Узнаете о градостроительной оси Пекина и изменениях города сквозь века.

Чайная церемония

Вы попробуете разные сорта чая — зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый — и познакомитесь с философией и эстетикой церемонии. Услышите о связи человека с природой и значении чая в культуре.

Обед — по желанию

Мы порекомендуем места, где подают аутентичную утку по-пекински. Расскажем, как это блюдо прошло путь от императорского стола к народной славе и как еда становится частью национальной идентичности.

Шоу акробатов — по желанию

Древнее и зрелищное искусство, которое сочетает силу, ловкость, пластику и грацию. Мы поможем купить билеты и поделимся историей этого ремесла.

Примерный тайминг

9:00 — встреча у вашего отеля

9:30–11:00 — Запретный город

11:10–12:00 — парк Цзиншань

12:30–13:30 — чайная церемония

14:00–15:00 — обед с уткой по-пекински (по желанию)

15:30–16:30 — шоу акробатов (по желанию)

Организационные детали