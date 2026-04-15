Must-see в Пекине

Запретный город, парк «Цзиншань» и чай. Утка и акробаты - по желанию
Через императорский дворец, традиционный парк и чайную церемонию вы прочувствуете дух Пекина.

Пройдёте по Запретному городу, подниметесь на холм Цзиншань, попробуете разные сорта чая и увидите, как древние традиции соседствуют с современным мегаполисом. И услышите живой рассказ — об истории, архитектуре и культуре столицы Китая.
3.8
4 отзыва
Описание экскурсии

Запретный город — Гугун

Вы прогуляетесь по древнему императорскому дворцу династий Мин и Цин. Мы расскажем о конфуцианских принципах и космологии, значении жёлтого цвета, символике животных на крышах и иерархии ворот и павильонов. А ещё о жизни императора, придворных и евнухов.

Парк «Цзиншань»

Классический императорский парк откроет панораму на исторический центр. Вы подниметесь к павильону Ваньчунь и увидите дворец с юга и колокольню с барабанной башней на севере. Узнаете о градостроительной оси Пекина и изменениях города сквозь века.

Чайная церемония

Вы попробуете разные сорта чая — зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый — и познакомитесь с философией и эстетикой церемонии. Услышите о связи человека с природой и значении чая в культуре.

Обед — по желанию

Мы порекомендуем места, где подают аутентичную утку по-пекински. Расскажем, как это блюдо прошло путь от императорского стола к народной славе и как еда становится частью национальной идентичности.

Шоу акробатов — по желанию

Древнее и зрелищное искусство, которое сочетает силу, ловкость, пластику и грацию. Мы поможем купить билеты и поделимся историей этого ремесла.

Примерный тайминг

9:00 — встреча у вашего отеля
9:30–11:00 — Запретный город
11:10–12:00 — парк Цзиншань
12:30–13:30 — чайная церемония
14:00–15:00 — обед с уткой по-пекински (по желанию)
15:30–16:30 — шоу акробатов (по желанию)

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Запретный город — 60 юаней (~$7) за чел., утка по-пекински — 198 юаней (~$28) за шт., шоу акробатов — от 280 до 880 юаней (от ~$40 до 127) за билет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2862 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
людей. Наша цель — дать вам почувствовать город, а не просто показать его. Особенно глубоко освещаем три ключевые темы: 1. Исторический Пекин — имперское наследие, архитектура и символизм 2. Современную урбанистику — как живёт мегаполис сегодня 3. Локальную повседневность — от переулков (хутунов) до гастрономии Мы глубоко погружены в контекст, умеем рассказывать увлекательно и отвечать на нестандартные вопросы. Делаем акцент на камерности, диалоге и гибкости маршрута. Каждая экскурсия — как совместное исследование. Помимо организации экскурсий, поможем с бронированием отеля, встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
Daria
Экскурсию бронировала для поездки с мамой, которая очень хотела побывать в исторических местах Китая и глубоко погрузиться в историю и наследие. Поэтому от экскурсии я ожидала именно большого блока про
историю, легенды, тайны, редкие факты, но формат был немного другой - гид Лена рассказывала достаточно общие факты и в целом была нашим сопровождающим по всем точкам экскурсии.
С задачей сопровождения и координации процессов она справилась хорошо, мы успели везде, где планировали, все было в порядке и легко.
Единственный момент не понравился на чайной церемонии, что очень активно предлагали купить чай, мы не устояли под напором и купили, но переживаю, что все таки сильно переплатили и осталось ощущение принуждения.

Экскурсией в целом довольны, получили большое удовольствие от знакомства с такими важными местами.

Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв.
Мы рады, что с точки зрения организации и координации гид Лена справилась хорошо, и вы успели посетить
все запланированные места. Однако нам жаль, что формат экскурсии не полностью оправдал ваши ожидания по глубине исторического материала.
Хотим отметить, что Лена действительно рассказывала много исторических фактов, но, возможно, не в том объёме и не так детально, как вам хотелось бы. Мы обязательно учтём ваше пожелание уделять больше внимания легендам, редким фактам и тайнам в будущих экскурсиях.
Что касается чайной церемонии — подчеркиваем, что покупка чая была полностью добровольной. Никакого принуждения со стороны гида или организаторов не было. Чайный дом является государственным предприятием, предлагает широкий ассортимент и гарантирует высокое качество продукции.
Ещё раз благодарим вас за обратную связь. Желаем вам и вашей маме приятного продолжения путешествия по Китаю ！

Loginova
хорошая организация. мобильно реагировали на изменения рейса у нас и на ходу корректировали маршрут. спасибо.
М
Имея в Пекине длительную пересадку, заказали экскурсию по Пекину и остались очень довольны. Наш гид Иван очень интересно провёл экскурсии, организовал нам чайную церемонию и обед с уткой по - пекински, был очень внимателен, удивил хорошим знанием не только истории Китая, но и мировой истории. Если ещё раз будем в Пекине, обязательно воспользуюсь услугами ещё раз.
Варламов
Когда заказываешь эту экскурсию, то надеяшься, что твой запрос на историческую информацию будет удовлетворен. Но в нашем случае все произошло наоборот, гид был плохо говорящим по-русски и при этом не
обладал знаниями по теме экскурсии. То, что они все представляются русскими именами, при переписке и заказе экскурсии, ввело в заблуждение, никакие они не Борисы, Олеги или Кати, тоже самое по знанию русского языка. Такое ощущение, что в гиды набирают тех, кто хоть мало помалу может говорить по-русски (словарный запас китайских рынков 90-х). Вся его работа свелась к нашей встрече, сопровождению до Запретного города, приобретению билетов, и с отсутсвующим видом в пешеходной прогулке с нами по этим историческим объектам. На наши вопросы по теме экскурсии не знал что ответить. Доходило до того, что рядом с некоторыми зданиями стояли информационные стенды (на китайском и английском языках), прочитай и нам расскажи от себя, но нет, стоял с отрешенным видом, пока мы с гугл переводчиком переводили и узнавали хоть что-то. В организацию экскурсии было включено мероприятие -"обед с уткой по-пекински". Об этом заранее с организатором договорились. Но экскурсовод об этом не знал почему-то. И началось, сначало спросил нас куда отвести на обед, что нас очень озадачило. Потом мы на такси с ним поехали в одно место, там не получилось, поехали во второе. Ресторан во второй локации оцениваю на "5", попросили гида помочь с заказом, но видать он сам там был первый раз, поэтому пришлось опять брать всё в свои руки. Решили на этом остановить экскурсию и отказались от чайной церемонии, т. к. уже не ожидали ничего хорошего. Экскурсию не рекомендую, все тоже самое могли и сами себе организовать, а лишний попутчик за Ваши деньги это большая роскошь.

Ответ организатора:
Спасибо, что нашли время написать такой подробный отзыв. Нам очень жаль, что ваше впечатление от экскурсии оказалось негативным. Позвольте ответить
вам по пунктам — не для оправдания, а для честного диалога.
1. О гиде. Да, этому гиду около 60 лет. Он опытный, с высоким уровнем русского языка, но его реакция действительно немного медленнее, чем у молодых коллег. Март — сезонный пик, и найти свободного русскоговорящего гида в Пекине очень сложно. Тем не менее, мы уже прекратили с ним сотрудничество, так как наши стандарты требуют полной отдачи и мобильности.
2. О знаниях. По нашей информации, гид рассказывал много исторических фактов и легенд. Но если вам показалось, что его знаний недостаточно — примите наши искренние извинения. Мы обязательно усилим контроль за качеством подачи материала.
3. Об утке по-пекински. Гид знал об обеде. Просто в первом ресторане была очень длинная очередь, и он повёл вас во второй, чтобы вы не теряли время. Второй ресторан вы сами оценили на «отлично» — и мы очень рады, что хотя бы утка вас порадовала.
4. О чайной церемонии. Вы сказали, что не любите такие мероприятия, поэтому церемония была отменена по вашему желанию. Если бы мы знали, что вы хотите её провести, конечно, мы бы её организовали.
И самое главное: мы благодарим вас за этот отзыв. Он поможет нам стать лучше. Уже сейчас мы пересмотрели работу с гидами, усилили обучение и контроль. Обещаем, что больше таких ситуаций не повторится.
Мы желаем вам только ярких и честных путешествий. Если решите дать нам второй шанс — мы покажем вам настоящий Пекин с душой и знанием дела ❤️

