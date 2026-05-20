Погрузитесь в культуру, историю и впечатления Пекина — с позднего утра, чтобы как следует выспаться, до самого вечера. Вы прогуляетесь по императорскому парку, побываете на чайной церемонии и посетите яркое шоу. А затем отправитесь в Губэйшуйчжэнь, где вас ждёт знаменитая стена с огнями и фонтанами.
Описание экскурсии
11:00 — встреча в вашем отеле
11:30–12:15 — парк «Цзиншань»
Вы прогуляетесь по 600-летним тропам императорского парка и увидите, как местные жители проводят досуг — поют, играют в шахматы и занимаются спортом. Подниметесь на главную смотровую площадку и откроете панораму Запретного города и Пекина с четырёх сторон.
12:30–13:15 — чайная церемония
Мы познакомим вас с китайской чайной культурой. Вы попробуете традиционные чаи и ощутите атмосферу таинственного ритуала.
14:00–15:00 — акробатика
Акробатическое шоу — идеальное сочетание восточного искусства, мастерства и силы артистов.
16:40–20:30 — Губэйшуйчжэнь и участок Великой стены Сыматай
Вы прогуляетесь по древнему городку на воде. Подниметесь на стену — единственную в Пекине, что сохранила свой первозданный облик. Сможете увидеть музыкальное световое шоу с фонтанами и огнём.
22:15 — возвращение в ваш отель
Что ещё мы расскажем:
- как жили древние императоры и как сложилась судьба династий Мин и Цин
- какие профессии популярны сегодня в Пекине и сколько стоит жизнь здесь
- как китайцы проводят свадьбы, похороны и другие мероприятия
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, питьевая вода в салоне, чайная церемония, помощь в покупке билетов
- Дополнительные расходы: вход в парк «Цзиншань» — 10 юаней за чел., акробатическое шоу — от 280 юаней за чел., а также комплексный билет в древний городок Губэй — 410 юаней за чел. . Он включает входные билеты в Водный городок и на Великую стену, односторонний трансфер на шаттле, подъём и спуск на канатной дороге, часть маршрута на лодке по городку
- Обед — по меню выбранного ресторана
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
А
Максим отлично организовал нашу экскурсию. За день до экскурсии, за дополнительную плату, встретил нас на вокзале и организовал шикарный ужин в ресторане с пекинской уткой, на машине познакомил с центром
Экскурсия была 16.04. Совершенно потрясающие впечатления. Несмотря на погоду, с которой нам откровенно не повезло. Комфортная машина, в которой поместились высокие мужчины. Великолепные виды, которые нам помогал запечатлеть на память
Е
Экскурсия прошла отлично, мы стартовали в 14:00 и успели как раз к закату на Великую Китайскую стену, город на воде Губей посмотрели и днем и когда уже стемнело. Шоу фонтанов - более интересная вторая часть с 3D анимацией и огнем. Ехать желательно с середины Апреля - что бы была уже листва на деревьях.
А
Возвращаемся в восторге домой с экскурсии. Огромное спасибо экскурсоводу Максиму, экскурсия построена в несколько этапов с возрастающим интересом. В конце вас ждёт закатный вид со стены, место не людное, есть возможность насладиться видами и пофотографироваться. Максим эрудированный и опытный экскурсовод, а так же отличный собеседник, который впишется в любую компанию и ответит на все ваши вопросы по Китаю.
Ю
Спасибо Косте за прекрасную экскурсию, все четко, интересно и доступно. Посоветовал места для самостоятельного посещения. Показал самые красивую часть китайской стены, водного городка. Все остальные довольны поездкой на конфортабельном минивэне.
А
Прекрасная экскурсия к Великой стене и очаровательному городку Губей, очень живописно и мило. Отмечу, что мы практически были одни, толп народа, как в парк Universal не было, получили колоссальное удовольствие
