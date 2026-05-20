Погрузитесь в культуру, историю и впечатления Пекина — с позднего утра, чтобы как следует выспаться, до самого вечера. Вы прогуляетесь по императорскому парку, побываете на чайной церемонии и посетите яркое шоу. А затем отправитесь в Губэйшуйчжэнь, где вас ждёт знаменитая стена с огнями и фонтанами.

Описание экскурсии

11:00 — встреча в вашем отеле

11:30–12:15 — парк «Цзиншань»

Вы прогуляетесь по 600-летним тропам императорского парка и увидите, как местные жители проводят досуг — поют, играют в шахматы и занимаются спортом. Подниметесь на главную смотровую площадку и откроете панораму Запретного города и Пекина с четырёх сторон.

12:30–13:15 — чайная церемония

Мы познакомим вас с китайской чайной культурой. Вы попробуете традиционные чаи и ощутите атмосферу таинственного ритуала.

14:00–15:00 — акробатика

Акробатическое шоу — идеальное сочетание восточного искусства, мастерства и силы артистов.

16:40–20:30 — Губэйшуйчжэнь и участок Великой стены Сыматай

Вы прогуляетесь по древнему городку на воде. Подниметесь на стену — единственную в Пекине, что сохранила свой первозданный облик. Сможете увидеть музыкальное световое шоу с фонтанами и огнём.

22:15 — возвращение в ваш отель

Что ещё мы расскажем:

как жили древние императоры и как сложилась судьба династий Мин и Цин

какие профессии популярны сегодня в Пекине и сколько стоит жизнь здесь

как китайцы проводят свадьбы, похороны и другие мероприятия

