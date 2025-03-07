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но и рассказал множество интересных фактов о Пекине и жизни его жителей. Было интересно узнать о правилах выезда в город в зависимости от госномера, школьных рейтингах и каникулах. Расспрашивали сами, в дополнение к тому, что предполагала программа:) Василий был невероятно терпелив и готов ответить на наши многочисленные вопросы с юмором и энтузиазмом.



Василий не только отличный собеседник, но и заботливый организатор. Он помогал нам с переводом, решал все возникающие вопросы (увлечение ребёнка китайской культурой и боевыми искусствами стоило нашему гиду нервов;)) Угостил кофе, подарил ребёнку подарок, с радостью и терпением общался с дочерью на китайском (она изучает его в школе). А мы подарили конфеты) Он посоветовал нам отличный ресторан за пределами центра. Посетители в нем, в основном, местные жители, поэтому удалось немного глубже почувствовать национальный колорит, оценить кухню и не переплатить. Единственная особенность - туда лучше идти с гидом или тем, кто хоть немного знает язык (в нашем случае, с ребёнком).



В целом, наши экскурсии с Василием превзошли все ожидания. Он — профессионал своего дела, и мы искренне рекомендуем его всем, кто планирует знакомство с Пекином. Мы расстались друзьями и при следующей поездке будем очень рады встрече!