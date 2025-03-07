Вы погрузитесь в изучение центральной площади Пекина и крупнейшего в мире императорского дворца.
Узнаете об архитектуре, повседневной жизни и традициях древнего Китая, сравнивая их с современной эпохой.
Кроме того, выясните, почему материальная сторона жизни здесь неразрывно связана с духовной, и раскроете некоторые особенности местного уникального мировоззрения.
Узнаете об архитектуре, повседневной жизни и традициях древнего Китая, сравнивая их с современной эпохой.
Кроме того, выясните, почему материальная сторона жизни здесь неразрывно связана с духовной, и раскроете некоторые особенности местного уникального мировоззрения.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПлощадь Тяньаньмэнь Путешествие начнется с символа Китая — площади Тяньаньмэнь. По своему значению и масштабам она сравнима с Красной площадью в Москве. Вы осмотрите мавзолей Мао Цзедуна, монумент героям Второй мировой войны, здание дома Советов, Национальный музей и центральные ворота с изображением великого вождя. Также узнаете, какие события проходят на площади и кто участвовал в её создании. Запретный город Вас ждет посещение самого крупного дворцового комплекса мира, где вы узнаете о жизни китайских императоров, их заботах, мечтах и верованиях. Я объясню, почему похоронная площадь такая большая, по каким принципам фэншуй проектировали город и почему преобладает тёмно-красный цвет. Мы также посетим живописный парк с озером и растениями, привезёнными из южных регионов Китая. Важная информация:
- Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
- Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тяньаньмэнь
- Мавзолей Мао Цзедуна
- Монумент героям Второй мировой войны
- Здание дома Советов
- Национальный музей
- Центральные ворота
- Запретный город
- Парк с озером
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из центра Пекина
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Чайная церемония, обед с пекинской уткой (по желанию за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тяньаньмэнь
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию
- Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
7 мар 2025
Прекрасный русскоговорящий гид по Пекину - Ирина.
Провела экскурсию по самым интересным местам столицы.
Порекомендовала к просмотру Красный театр, от которого вся наша семья была в восторге.
Чутко относилась к нашим просьбам: заказать
Провела экскурсию по самым интересным местам столицы.
Порекомендовала к просмотру Красный театр, от которого вся наша семья была в восторге.
Чутко относилась к нашим просьбам: заказать
N
Naranpae
18 фев 2025
Наша экскурсия по Запретному городу и главной площади города, а ранее на Великую китайскую стену, стала незабываемой благодаря нашему гиду, Василию. Он продемонстрировал не только знание истории и культуры Китая,
И
Иван
6 янв 2025
Увлекательная экскурсия по главным местам Пекина. Гид подробно и интересно рассказывает историю помещенных мест.
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
20 мар в 07:00
21 мар в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена: Мутяньюй
За один день в Пекине вы увидите Великую Китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь и насладитесь чайной церемонией. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 00:00
19 мар в 00:30
$232
$290 за всё до 6 чел.