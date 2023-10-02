Путешествие до Мутяньюй - и обратно

Увидеть самый красивый участок Великой Китайской стены и спуститься с него на санях

5
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Китайская стена — грандиозное оборонительное сооружение, и любой её участок достоин посещения.

Но я сразу отвезу вас на лучший: самый живописный и самый интересный с точки зрения подъёма и спуска.

А чтобы впечатление от поездки было незабываемым, после Стены мы отправимся пробовать настоящую утку по-пекински и дегустировать главные сорта китайского чая.
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
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Описание

Что вас ожидает

Лучшие виды Китайской стены

Мутяньюй считается самым красивым участком Великой Китайской стены в Пекинской области. Поднявшись наверх, вы оцените грандиозный масштаб знаменитой постройки и полюбуетесь великолепными пейзажами вокруг неё. Участок Мутяньюй уникален и тем, что вы можете подняться туда по канатной дороге, а спуститься — по ней же или на скоростных санях по трубе, что само по себе станет захватывающим приключением.

Чайная дегустация и утка по-пекински

После прогулки по Стене и экскурса в историю её возведения мы возвратимся в Пекин и отправимся на дегустацию различных сортов китайского чая. Вы ощутите тонкие грани вкусовых оттенков и выделите для себя лучший из множества превосходных. После чаепития мы отправимся в местечко, где подают традиционную утку по-пекински. Я расскажу об особенностях её приготовления, подачи и употребления — и вы сразу же оцените знаменитый китайский деликатес.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Volkswagen Passat. Трансфер — из вашего отеля или прямо из аэропорта.
  • Поездка до Стены занимает около 2 часов в одну сторону
  • Перед поездкой мне понадобится скан титульного листа вашего загранпаспорта — для брони билетов. Возьмите загранпаспорт с собой: вход на Стену — строго по билетам и загранпаспортам.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на Стену + подъём на канатной дороге туда-обратно (или по канатной дороге наверх и санки вниз) — 200–260 юаней с человека
  • Утка по-пекински — 158 юаней за штуку

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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Варвара
2 окт 2023
Прекрасный гид, очень рекомендую.
Отличный русский язык, знание истории - супер. Пока ехали на экскурсию много рассказал о жизни китайцев, показал деревни. Пока стояли в очереди на подъёмник, узнали гораздо больше об императорском дворце от Петра, чем на экскурсии по Пекину накануне.
Гид очень помог с вызовом такси по городу. Отвез нас в местный ресторан, где мы поели превосходную утку и блюда местной кухни. Доброжелательный и готовый прийти на помощь в любой ситуации! Спасибо, Петр

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