Китайская стена — грандиозное оборонительное сооружение, и любой её участок достоин посещения. Но я сразу отвезу вас на лучший: самый живописный и самый интересный с точки зрения подъёма и спуска. А чтобы впечатление от поездки было незабываемым, после Стены мы отправимся пробовать настоящую утку по-пекински и дегустировать главные сорта китайского чая.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лучшие виды Китайской стены

Мутяньюй считается самым красивым участком Великой Китайской стены в Пекинской области. Поднявшись наверх, вы оцените грандиозный масштаб знаменитой постройки и полюбуетесь великолепными пейзажами вокруг неё. Участок Мутяньюй уникален и тем, что вы можете подняться туда по канатной дороге, а спуститься — по ней же или на скоростных санях по трубе, что само по себе станет захватывающим приключением.

Чайная дегустация и утка по-пекински

После прогулки по Стене и экскурса в историю её возведения мы возвратимся в Пекин и отправимся на дегустацию различных сортов китайского чая. Вы ощутите тонкие грани вкусовых оттенков и выделите для себя лучший из множества превосходных. После чаепития мы отправимся в местечко, где подают традиционную утку по-пекински. Я расскажу об особенностях её приготовления, подачи и употребления — и вы сразу же оцените знаменитый китайский деликатес.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном Volkswagen Passat. Трансфер — из вашего отеля или прямо из аэропорта.

Поездка до Стены занимает около 2 часов в одну сторону

Перед поездкой мне понадобится скан титульного листа вашего загранпаспорта — для брони билетов. Возьмите загранпаспорт с собой: вход на Стену — строго по билетам и загранпаспортам.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Вход на Стену + подъём на канатной дороге туда-обратно (или по канатной дороге наверх и санки вниз) — 200–260 юаней с человека

Утка по-пекински — 158 юаней за штуку

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.