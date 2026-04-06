Китайская стена — грандиозное оборонительное сооружение, и любой её участок достоин посещения. Но я сразу отвезу вас на лучший: самый живописный и самый интересный с точки зрения подъёма и спуска на канатной дороге. А чтобы впечатление от поездки было незабываемым, после Стены мы отправимся пробовать настоящую утку по-пекински и дегустировать главные сорта китайского чая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рассказ по пути

По дороге к Мутяньюй русскоязычный гид погрузит вас в историю Великой Китайской стены. А на обратном пути можно будет поговорить о Пекине и Китае в целом.

Лучшие виды Китайской стены

Мутяньюй считается самым красивым участком Великой Китайской стены в Пекинской области. Поднявшись наверх, вы оцените грандиозный масштаб знаменитой постройки и полюбуетесь великолепными пейзажами вокруг неё. Участок Мутяньюй уникален и тем, что вы можете подняться и спуститься по канатной дороге.

Чайная дегустация и утка по-пекински

После прогулки по Стене и экскурса в историю её возведения мы возвратимся в Пекин и отправимся на дегустацию различных сортов китайского чая. Вы ощутите тонкие грани вкусовых оттенков и выделите для себя лучший из множества превосходных. После чаепития мы отправимся в местечко, где подают традиционную утку по-пекински. Я расскажу об особенностях её приготовления, подачи и употребления — и вы сразу же оцените знаменитый китайский деликатес.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельной Toyota, чаще всего 7-местной. Трансфер из/до вашего отеля включены в стоимость

Поездка от города до Стены занимает 1,5-2 часа в одну сторону. В понедельник, выходные, летние каникулы и праздничные дни из-за пробок путь может занять больше времени + готовьтесь к большому количеству людей

В день экскурсии утром перед поездкой мне понадобится скан или фото титульного листа вашего загранпаспорта — для брони билетов. Возьмите загранпаспорт с собой: вход на Стену — по загранпаспортам

Будьте в удобной обуви без каблука

С вами будет гид из нашей команды