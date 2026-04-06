По дороге к Мутяньюй русскоязычный гид погрузит вас в историю Великой Китайской стены. А на обратном пути можно будет поговорить о Пекине и Китае в целом.
Лучшие виды Китайской стены
Мутяньюй считается самым красивым участком Великой Китайской стены в Пекинской области. Поднявшись наверх, вы оцените грандиозный масштаб знаменитой постройки и полюбуетесь великолепными пейзажами вокруг неё. Участок Мутяньюй уникален и тем, что вы можете подняться и спуститься по канатной дороге.
Чайная дегустация и утка по-пекински
После прогулки по Стене и экскурса в историю её возведения мы возвратимся в Пекин и отправимся на дегустацию различных сортов китайского чая. Вы ощутите тонкие грани вкусовых оттенков и выделите для себя лучший из множества превосходных. После чаепития мы отправимся в местечко, где подают традиционную утку по-пекински. Я расскажу об особенностях её приготовления, подачи и употребления — и вы сразу же оцените знаменитый китайский деликатес.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельной Toyota, чаще всего 7-местной. Трансфер из/до вашего отеля включены в стоимость
Поездка от города до Стены занимает 1,5-2 часа в одну сторону. В понедельник, выходные, летние каникулы и праздничные дни из-за пробок путь может занять больше времени + готовьтесь к большому количеству людей
В день экскурсии утром перед поездкой мне понадобится скан или фото титульного листа вашего загранпаспорта — для брони билетов. Возьмите загранпаспорт с собой: вход на Стену — по загранпаспортам
Будьте в удобной обуви без каблука
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Вход на Стену + подъём на канатной дороге туда-обратно (или по канатной дороге наверх и вниз) — 200–300 юаней с чел. В выходные и праздничные дни могут быть очереди на подъём и спуск
Утка по-пекински —188–288 юаней за штуку
Трансфер из аэропорта Шоуду к месту проведения экскурсии или обратно — $30
Трансфер из аэропорта Дасин к месту проведения экскурсии или обратно — $60
Оставшуюся часть можно оплатить в юанях, долларах, евро или через Alipay или WeChat Pay
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле отеля путешествеников в городе или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 541 туриста
Я — краснодипломник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Работаю русскоязычным гидом и переводчиком с 2005 года. Почти каждый день разговариваю по-русски и делаю это лучше многих. Знаю очень читать дальшеуменьшить
много о прошлом Китая и отвечу почти на любые вопросы.
Главные правила моей работы — профессионализм и уважение к русскому языку, истории, культуре. Поэтому экскурсии либо веду сам, либо поручаю дипломированным гидам. Мои коллеги по команде также давно работают в сфере туризма, имеют свои машины, хорошо знают достопримечательности и сумеют рассказать вам много интересного о Китае.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Семенов
Очень понравилась данная экскурсия. Остались под большим впечатление от самой Великой Китайской стены, и от тех видов которые открываются с верхних точек. Это уже второй участок стены который мы посетили читать дальшеуменьшить
в Пекини, данная стена очень живописная, находясь на ней чувствуешь что прикосаешся к многовековой истории, будто бы сам переносишся в те времена, и думаешь как же по таким крутым ступенькам мобильно передвигалось войско, тк местами нам даже чуть ли не на корачках приходилось подыматься и спускаться:)). Спасибо большое Петру, за организацию нашей экскурсии, чувствуется что Петра очень хорошо знает все исторические моменты Китая, всю дорогу до стены он нам расказывал информацию начиная с периуда когда стену только начинали строить. Петр очень информативно и увлекательно все расказывал, было очень интересно, время в дороге прошло быстро. На стене Петр расказал про все особенности данной стены: почему ступеньки косые, почему окошки на парапете стены под углом, и еще много чего. Так же спасибо Петру за то, что он почти 1.5 часа отстоял в очереди за нас, пока мы гуляли по стене, чтоб мы спустились на санках по желобу со стенв. Вещь крутая!!! В завершение экскурсии Петр завез в ресторан гострономической китайской кухни, где нам приготовили Утку по Пекински, а Петр подробно расказал как правильно ее употреблять. Спасибо большое, мы остались довольные, заряженные положительной энергией и эмоциями, сытые и под большим впечатлением и от экскурсии!
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D
Dmitry
Спасибо большое за интересную поездку. Всё прошло замечательно. Экскурсия началась в нашем отеле, по дороге Петр рассказал много интересного об истории Стены и Китая. На месте тоже дал много полезной информации. После того, как мы нагулялись и наладились по Стене, поехали обратно в Пекин. От поездки остались только положительные эмоции. Ещё раз большое спасибо за отлично проведенную экскурсию.
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Наталья
Экскурсия проведенная Петром была на высшем уровне! Петр отлично владеет русским языком, легок в общении и очень информативный и интересный рассказчик. После посещения великой китайской стены, которая произвела на нас читать дальшеуменьшить
неизгладимое впечатление, мы отправились на чайную церемонию дегустировать чай. Из этого можно было бы сделать отдельную экскурсию! Было очень интересно, познавательно и вкусно. Девушка, проводящая церемонию, также отлично говорила на русском языке. После мы поехали пробовать утку по-пекински! Это был гастрономический взрыв вкуса! Это должен попробовать обязательно каждый! Даже те, которые утку на любят (типо меня)!
Огромное спасибо Петру за прекрасный день!
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Е
Егор
Петр отличный гид! Было очень интересно и увлекательно!
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Дарья
Отличный гид! Заказали индивидуальную экскурсию, так как были с детьми. Нам все понравилось, отлично владеет русским языком, много узнали о Великой Китайской Стене и самом Китае. Экскурсия проходила в нашем темпе, что было здорово (дети были 5-6лет и годовалый). Помог с покупкой входных билетов и купить ребенка шапку-панду по реальной цене) Рекомендую!
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К
Кирилл
Петя очень хороший, грамотный и душевный гид. Прекрасная чистая русская речь, забота, юмор, дружелюбие, готовность помочь в вопросах, не связанных с экскурсией на Мутьанюй.
Минивен Тойота хороший и вместительный, Петя водит очень аккуратно.
Ну и конечно же Великая китайская стена - это восторг. Рекомендую.
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