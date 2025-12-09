Посетить музей Лу Синя, пройтись по рынку и увидеть закат над Запретным городом
Этот день — для того, чтобы открыть для себя богатую историю и повседневность Пекина.
Днём вы познакомитесь с культурными взглядами Китая в Музее Лу Синя, побываете в атмосферных храмах и пообщаетесь с дружелюбными продавцами на рынке.
А вечером восхититесь красотой уходящего солнца с холма в парке Цзиншань и прогуляетесь по яркому переулку Наньлуогусян.
Описание экскурсии
Музей Лу Синя, 9:00–10:00 Вы окунётесь в мир одного из самых влиятельных современных китайских писателей. Увидите редкие рукописи, оригинальные книги и личные вещи Лу Синя, которые раскрывают дух китайской мысли начала 20 века.
Храм Мяоин, 10:15–11:00 Это буддийский храм, чья белая пагода торжественно возвышается на фоне голубого неба. В умиротворяющей атмосфере вы узнаете о религиозных традициях Пекина.
Храм Таймяо, 11:15–12:00 Вы окажетесь там, где некогда чествовали древних китайских императоров, и ощутите отголоски давно минувших императорских церемоний.
Угловая башня Запретного города, 13:15–14:00 С этой точки можно сделать один из самых узнаваемых кадров Пекина — с красными стенами, золотыми крышами и почти осязаемым дыханием истории.
Рынок Чжаоцзюнь Шэн, 14:30–15:30 Здесь местные покупают овощи, фрукты, специи, сахарные лепёшки и засахаренный боярышник. Это срез повседневной жизни Пекина.
Закат в парке Цзиншань, 16:00–17:00 Поднимемся к павильону Ваньчуньтин, чтобы полюбоваться закатным солнцем над Запретным городом и старым Пекином.
Старинный переулок Наньлуогусян, 17:15-18:00 Завершим день прогулкой по историческому переулку с оживлённой вечерней жизнью и традиционной архитектурой.
Тайминг указан с учётом старта в 8:30, время может меняться.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, входные билеты в храмы и парк, перекус и напиток
Дополнительные расходы — по желанию: обед, личные покупки
Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Пекине
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.