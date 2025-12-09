Этот день — для того, чтобы открыть для себя богатую историю и повседневность Пекина. Днём вы познакомитесь с культурными взглядами Китая в Музее Лу Синя, побываете в атмосферных храмах и пообщаетесь с дружелюбными продавцами на рынке. А вечером восхититесь красотой уходящего солнца с холма в парке Цзиншань и прогуляетесь по яркому переулку Наньлуогусян.

Описание экскурсии

Музей Лу Синя, 9:00–10:00

Вы окунётесь в мир одного из самых влиятельных современных китайских писателей. Увидите редкие рукописи, оригинальные книги и личные вещи Лу Синя, которые раскрывают дух китайской мысли начала 20 века.

Храм Мяоин, 10:15–11:00

Это буддийский храм, чья белая пагода торжественно возвышается на фоне голубого неба. В умиротворяющей атмосфере вы узнаете о религиозных традициях Пекина.

Храм Таймяо, 11:15–12:00

Вы окажетесь там, где некогда чествовали древних китайских императоров, и ощутите отголоски давно минувших императорских церемоний.

Угловая башня Запретного города, 13:15–14:00

С этой точки можно сделать один из самых узнаваемых кадров Пекина — с красными стенами, золотыми крышами и почти осязаемым дыханием истории.

Рынок Чжаоцзюнь Шэн, 14:30–15:30

Здесь местные покупают овощи, фрукты, специи, сахарные лепёшки и засахаренный боярышник. Это срез повседневной жизни Пекина.

Закат в парке Цзиншань, 16:00–17:00

Поднимемся к павильону Ваньчуньтин, чтобы полюбоваться закатным солнцем над Запретным городом и старым Пекином.

Старинный переулок Наньлуогусян, 17:15-18:00

Завершим день прогулкой по историческому переулку с оживлённой вечерней жизнью и традиционной архитектурой.

Тайминг указан с учётом старта в 8:30, время может меняться.

Организационные детали