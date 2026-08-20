Описание Фото Ответы на вопросы читать дальше уменьшить Канси, из которого вышли два императора.



Затем вы посмотрите чайное шоу, и вы попробуете несколько традиционных чаев, увидите чайные шоу и узнаете историю и характеристики этих чаев, давайте лично испытать и почувствовать китайскую чайную культуру. Приехав в Запретный город, вы сможете не только полюбоваться великолепными зданиями и ценными артефактами, но и почувствовать глубину и историческую тяжесть древней китайской культуры. Дворец Юнхэгун был резиденцией сына императора

Лин Ваш гид в Пекине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $270 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Запретный город, королевский дворец двух поколений династий Мин и Цин в Китае, также известный как Запретный город, расположен в центре центральной оси Пекина. Это один из крупнейших и наиболее сохранившихся деревянных комплексов в мире. Не только Королевский дворец, но и живая история. Он несет в себе славу и мечту китайской нации и является свидетелем трудолюбия и интеллекта древнего китайского народа. Приехав в Запретный город, вы сможете не только полюбоваться великолепными зданиями и ценными артефактами, но и почувствовать глубину и историческую тяжесть древней китайской культуры. Каждый год бесчисленные туристы приезжают сюда, чтобы исследовать следы истории и почувствовать очарование культуры. Он может глубоко почувствовать глубокое наследие китайской культуры и духовное ядро китайской нации. Давайте вместе посетим великолепный королевский дворец! чайнная церемония Китай является родиной чая, после посещения важных достопримечательностей, я предлагаю вам посмотреть чайное шоу, вы будете пробовать несколько традиционных чаепитий, увидеть чайное шоу и узнать историю и характеристики этих чаев, давайте лично испытать и почувствовать китайскую чайную культуру. летний дворец Наследие мировой культуры, это место летнего отдыха императоров и любовников всех возрастов, в 20 километрах от центра города, где есть красивые искусственные озера и искусственные горы, а также комнаты, которые когда - то жили, где летом есть возможность покататься на лодке, как люди плавают на картинах

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