Приехав в Запретный город, вы сможете не только полюбоваться великолепными зданиями и ценными артефактами, но и почувствовать глубину и историческую тяжесть древней китайской культуры. Дворец Юнхэгун был резиденцией сына императора
Описание экскурсииЗапретный город, королевский дворец двух поколений династий Мин и Цин в Китае, также известный как Запретный город, расположен в центре центральной оси Пекина. Это один из крупнейших и наиболее сохранившихся деревянных комплексов в мире. Не только Королевский дворец, но и живая история. Он несет в себе славу и мечту китайской нации и является свидетелем трудолюбия и интеллекта древнего китайского народа. Приехав в Запретный город, вы сможете не только полюбоваться великолепными зданиями и ценными артефактами, но и почувствовать глубину и историческую тяжесть древней китайской культуры. Каждый год бесчисленные туристы приезжают сюда, чтобы исследовать следы истории и почувствовать очарование культуры. Он может глубоко почувствовать глубокое наследие китайской культуры и духовное ядро китайской нации. Давайте вместе посетим великолепный королевский дворец! чайнная церемония Китай является родиной чая, после посещения важных достопримечательностей, я предлагаю вам посмотреть чайное шоу, вы будете пробовать несколько традиционных чаепитий, увидеть чайное шоу и узнать историю и характеристики этих чаев, давайте лично испытать и почувствовать китайскую чайную культуру. летний дворец Наследие мировой культуры, это место летнего отдыха императоров и любовников всех возрастов, в 20 километрах от центра города, где есть красивые искусственные озера и искусственные горы, а также комнаты, которые когда - то жили, где летом есть возможность покататься на лодке, как люди плавают на картинах
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Запретный город Гугун
- Летний дворец
- Чайная церемония
Что включено
- Гид и машина
Что не входит в цену
- Билеты и питание
Место начала и завершения?
В отель центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Начало: Ваш отель в Пекине
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
$243
$270 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Запретный город, Музей сокровищ и чайная церемония в Пекине (всё включено)
Посетить самый большой дворцовый комплекс в мире и прикоснуться к китайской истории и культуре
Начало: У Запретного города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 13:30
26 авг в 08:30
27 авг в 08:30
$80 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Музей Запретного города и чайная церемония в Пекине
Увидеть бывший императорский дворец и понять чайную культуру
Начало: У Запретного города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
$200 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Запретный город, Летний императорский дворец и чайная церемония
Тайны придворной жизни, чудеса архитектуры и изысканные вкусовые ноты старинной традиции
Начало: У вашего отеля в центре Пекина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
22 авг в 07:00
23 авг в 07:00
$268 за человека
$270 за экскурсию