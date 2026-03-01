Найдено 3 экскурсии в категории « Цветы и сады » в Санье на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Наньшань в деталях: статуя Гуаньинь и живописные сады Начало: Санья, ваш отель «Посетите главный духовный центр Хайнаня — Nanshan Cultural Tourism Zone, прогуляйтесь по храмам и садам, полюбуйтесь 108-метровой статуя Nanshan Guanyin и насладитесь панорамами Южно-Китайское море» $600 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 12 чел. Санья: 3-часовое приключение в тропическом фруктовом саду с барбекю Начало: Городской округ Санья, провинция Хайнань «Незабываемое приключение со вкусом • Ваше приключение начнется с посещения тропического фруктового сада, где гид познакомит вас с пышной тропической сельскохозяйственной средой Санья» $300 за всё до 12 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 12 чел. Приключение в тропическом саду в окрестностях Саньи - с барбекю и сбором фруктов Погрузиться в экзотическую природу и необычные вкусы местной кухни Начало: В районе Тянья «Прогулка по тропическому фруктовому саду» от $300 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Саньи

Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Цветы и сады», цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май