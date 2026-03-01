Мои заказы

Цветы и сады – экскурсии в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Санье на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Наньшань в деталях: статуя Гуаньинь и живописные сады
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Наньшань в деталях: статуя Гуаньинь и живописные сады
Начало: Санья, ваш отель
«Посетите главный духовный центр Хайнаня — Nanshan Cultural Tourism Zone, прогуляйтесь по храмам и садам, полюбуйтесь 108-метровой статуя Nanshan Guanyin и насладитесь панорамами Южно-Китайское море»
$600 за всё до 4 чел.
Санья: 3-часовое приключение в тропическом фруктовом саду с барбекю
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Санья: 3-часовое приключение в тропическом фруктовом саду с барбекю
Начало: Городской округ Санья, провинция Хайнань
«Незабываемое приключение со вкусом • Ваше приключение начнется с посещения тропического фруктового сада, где гид познакомит вас с пышной тропической сельскохозяйственной средой Санья»
$300 за всё до 12 чел.
Приключение в тропическом саду в окрестностях Саньи - с барбекю и сбором фруктов
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Приключение в тропическом саду в окрестностях Саньи - с барбекю и сбором фруктов
Погрузиться в экзотическую природу и необычные вкусы местной кухни
Начало: В районе Тянья
«Прогулка по тропическому фруктовому саду»
Завтра в 15:00
12 мар в 10:00
от $300 за всё до 12 чел.

Какие места ещё посмотреть в Санье
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Остров обезьян;
  2. Самое главное;
  3. Мосты;
  4. Центр буддизма Наньшань;
  5. Атлантис;
  6. Фруктовый рынок;
  7. Фольклорная деревня народности Ли и Мяо;
  8. Романтический парк Санья;
  9. Ялонг Бэй (Ялунвань).
