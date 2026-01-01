Водная прогулка
Тропический сафари-парк на острове Хайнань
Начало: Обговаривается лично
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Остров обезьян (Санья, о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
$280 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропический сафари-парк (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
$450 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Парк-сафари»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Санье
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Санье в марте 2026
Сейчас в Санье в категории "Парк-сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 450.
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Парк-сафари», цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май