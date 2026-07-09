Линшуй — рыбацкая деревня, где море не только радует глаз приезжих, но и кормит местных. Здесь нет навязчивого сервиса и бесконечных лежаков. Есть лодки, сети, деревянные ловушки и люди, которые знают о приливах всё. Вы засучите рукава, поможете поднять тяжёлые клети из воды и увидите, что принесло утро. А после, на пляже, улов отправится с лодки прямо на решётку.
Описание экскурсии
Уроки рыбалки у воды
Вы не турист на палубе, а участник. Рыбаки Линшуя покажут, как ставят ловушки и читают воду. Вместо лекции — настоящая работа: вы тянете верёвки, открываете клети и вместе оцениваете дневной улов.
Короткая морская прогулка
Никаких изнурительных качаний. Вы выходите на местной лодке в спокойные прибрежные воды, где ветер не мешает, а только освежает. Вокруг — бирюзовая гладь и берег, который с воды выглядит совсем иначе.
Пляжное барбекю с уловом
Главная награда — обед у самой воды. На гриле шипят морепродукты: часть из того, что вы только что подняли из ловушек, плюс местные креветки, рыба и овощи. Всё просто, без изысков, но именно так — свежее, горячее, с солью и дымом.
Организационные детали
- Для групп до 3 человек — такси, от 4 человек — частный автомобиль. Поездка вдоль побережья занимает около часа в одну сторону
- В стоимость входит: трансфер туда и обратно, мастер-класс по подъёму ловушек, морская прогулка, обед-барбекю на пляже
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 666 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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