Линшуй — рыбацкая деревня, где море не только радует глаз приезжих, но и кормит местных. Здесь нет навязчивого сервиса и бесконечных лежаков. Есть лодки, сети, деревянные ловушки и люди, которые знают о приливах всё. Вы засучите рукава, поможете поднять тяжёлые клети из воды и увидите, что принесло утро. А после, на пляже, улов отправится с лодки прямо на решётку.

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Описание экскурсии

Уроки рыбалки у воды

Вы не турист на палубе, а участник. Рыбаки Линшуя покажут, как ставят ловушки и читают воду. Вместо лекции — настоящая работа: вы тянете верёвки, открываете клети и вместе оцениваете дневной улов.

Короткая морская прогулка

Никаких изнурительных качаний. Вы выходите на местной лодке в спокойные прибрежные воды, где ветер не мешает, а только освежает. Вокруг — бирюзовая гладь и берег, который с воды выглядит совсем иначе.

Пляжное барбекю с уловом

Главная награда — обед у самой воды. На гриле шипят морепродукты: часть из того, что вы только что подняли из ловушек, плюс местные креветки, рыба и овощи. Всё просто, без изысков, но именно так — свежее, горячее, с солью и дымом.

Организационные детали