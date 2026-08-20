Сменим пляжи Санья на горные тропы и джунгли.
Вы подниметесь над заливом Ялунвань, увидите море со смотровых площадок и побываете в местах съёмок фильма «Если ты единственный 2».
А если захочется острых ощущений — пройдёте по стеклянной дорожке или подвесному мосту над тропическим лесом.
Вы подниметесь над заливом Ялунвань, увидите море со смотровых площадок и побываете в местах съёмок фильма «Если ты единственный 2».
А если захочется острых ощущений — пройдёте по стеклянной дорожке или подвесному мосту над тропическим лесом.
Описание экскурсии
Парк «Тропический рай» в заливе Ялунвань. По территории будем передвигаться на экскурсионном автобусе, делая остановки в самых живописных местах.
Лес и горные панорамы. Вы увидите пышную растительность, долины и залив Ялунвань с высоты. Мы расскажем об уникальной флоре Хайнаня и особенностях местной природы.
Места съёмок. Побываем на локациях, которые появлялись в китайских фильмах, в том числе в картине «Если ты единственный 2».
Можно дополнить программу развлечениями:
- панорамная стеклянная дорожка на склоне горы с видом на море и джунгли
- подвесной мост Цзянлун высотой 168 метров над тропическим лесом
- 4D-кинотеатр с движущимися креслами и спецэффектами
- стеклянная горка — спуск по горному склону через тропический лес
После прогулки вернёмся в Санья и отвезём вас в отель.
Организационные детали
- Для 1–3 чел. предусмотрено такси, для групп от 4 чел. — частный автомобиль до парка
- Дополнительно оплачиваются обед (по желанию), входные билеты и развлечения в парке — $20–40 за чел.
- Маршрут можно скорректировать с учётом погоды и ваших интересов
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 797 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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