Сменим пляжи Санья на горные тропы и джунгли. Вы подниметесь над заливом Ялунвань, увидите море со смотровых площадок и побываете в местах съёмок фильма «Если ты единственный 2». А если захочется острых ощущений — пройдёте по стеклянной дорожке или подвесному мосту над тропическим лесом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-12 человек, стоимость зависит от количества людей

от $295 за группу

Описание экскурсии

Парк «Тропический рай» в заливе Ялунвань. По территории будем передвигаться на экскурсионном автобусе, делая остановки в самых живописных местах.

Лес и горные панорамы. Вы увидите пышную растительность, долины и залив Ялунвань с высоты. Мы расскажем об уникальной флоре Хайнаня и особенностях местной природы.

Места съёмок. Побываем на локациях, которые появлялись в китайских фильмах, в том числе в картине «Если ты единственный 2».

Можно дополнить программу развлечениями:

панорамная стеклянная дорожка на склоне горы с видом на море и джунгли

подвесной мост Цзянлун высотой 168 метров над тропическим лесом

4D-кинотеатр с движущимися креслами и спецэффектами

стеклянная горка — спуск по горному склону через тропический лес

После прогулки вернёмся в Санья и отвезём вас в отель.

Организационные детали