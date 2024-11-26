Погрузитесь в атмосферу Шанхая с индивидуальной экскурсией, охватывающей ключевые достопримечательности города.
Начните с Храма Нефритового Будды, где яркие шафрановые стены скрывают двухметровую статую, и узнайте о философии буддизма. Затем посетите Сад Радости Юйюань, где гармония природы и архитектуры создают уникальную атмосферу.
Завершите день на Шанхайской башне, откуда открываются захватывающие виды на город, и прогуляйтесь по набережной Вайтань, известной своими архитектурными шедеврами
Начните с Храма Нефритового Будды, где яркие шафрановые стены скрывают двухметровую статую, и узнайте о философии буддизма. Затем посетите Сад Радости Юйюань, где гармония природы и архитектуры создают уникальную атмосферу.
Завершите день на Шанхайской башне, откуда открываются захватывающие виды на город, и прогуляйтесь по набережной Вайтань, известной своими архитектурными шедеврами
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные храмы и статуи
- 🌿 Живописные сады и архитектура
- 🏙️ Панорамные виды с высоты
- 🏛️ Разнообразие архитектурных стилей
- 🍜 Вкусная уличная еда
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Храм Нефритового Будды
- Сад Юйюань
- Шанхайская башня
- Набережная Вайтань
- Старый город Шанхая
Описание экскурсииЗнакомство с буддизмом в Храме Нефритового Будды Первый пунктом на нашем маршруте станет Храм Нефритового Будды XIX века с яркими стенами шафранового цвета, где хранится двухметровая статуя Будды. В храме вы сможете узнать о философии буддизма, внутренней жизни храма и его монахов, а также зажечь палочку благовония. Сад Радости После направимся в Сад радости — Юйюань, уголок спокойствия и умиротворения в центре шумного Шанхая. Колоритный архитектурно-ландшафтный комплекс, где сосредоточены традиционные китайские строения и живописные пруды, непременно впечатлит вас. Здесь вы сможете наблюдать баланс между природой и артефактами, любоваться пейзажами, барельефами, каллиграфией на камне, скульптурами и китайской живописью, погрузиться в атмосферу гармонии и созерцания. Шанхай с высоты птичьего полета Далее поднимемся на знаменитую Шанхайскую башню — самое высокое здание в Китае высотой 632 метра. Скоростной лифт быстро доставит вас на смотровую площадку, где вы сможете увидеть весь Шанхай как на ладони. Здесь получатся эффектные фотографии. Прогулка по набережной Вайтань Конечно, пройдемся по набережной Вайтань, которая известна как «ярмарка зодчества десяти тысяч государств». Здесь вы встретите десятки зданий, построенных в различных архитектурных стилях, включая готику, барокко, классицизм, романтизм и ренессанс. На противоположном берегу увидите небоскребы Шанхая, которые приобретают особый вид вечером, с подсветкой. Старый город Шанхая Не обойдем стороной самобытный китайский район, где сосредоточены самые первые шанхайские банки, торговые лавки, рестораны, чайные домики, театры и бизнес-центры. Здесь можно будет попробовать традиционную уличную еду Шанхая. Важная информация:
- Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком, которые хорошо знакомы с историей и культурой Республики.
- За экскурсию и билеты можно расплатиться юанями и долларами.
- Парк Юйюань закрыт по понедельникам. Вместо него предлагаем посетить Храм городского божества.
- Обратите внимание! Туристы, которые хотят посетить экскурсию, летящие транзитными рейсами с продолжительной стыковкой, должны учитывать, что их могут не выпустить из аэропорта. Если стыковка составляет менее 10 часов, велика вероятность остаться в аэропорту.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Нефритового Будды
- Сад Радости Юйюань
- Панорама Шанхая
- Набережная Вайтань
- Старый город Шанхая
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входной билет в Храм нефритового Будды (20 юаней с человека)
- Входной билет в парк Юйюань (40 юаней с человека)
- Входной билет в Шанхайскую башню (180 юаней с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
26 ноя 2024
В ноябре 2024г. у нас была «стыковка» рейсов в Шанхае, и мы приобрели экскурсию ознакомительную по городу.
Заказывали заранее на сайте «Sputnik», с нами сразу связался гид Евгений, который на связи
Заказывали заранее на сайте «Sputnik», с нами сразу связался гид Евгений, который на связи
Д
Дмитрий
20 ноя 2024
Всё хорошо!
Спасибо!
Спасибо!
E
Evgeniya
8 ноя 2024
Отличная экскурсия!!! Прошла на одном дыхании и для взрослого, и для ребенка. Замечательный гид Алексей! Всем советую!
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