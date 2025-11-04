Шанхай — это сплав древних традиций и ультрасовременной архитектуры. Аудиогид проведёт вас по ключевым местам города: от старинных кварталов с чайными и храмами до футуристических небоскрёбов. Вас ждут истории о людях, событиях и открытиях, которые превратили портовый город в мировой мегаполис.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Экскурсии с аудиогидом Организатор в Шанхае

Описание аудиогида

Народный парк

Отсюда начинается путь по зелёному оазису в сердце Шанхая. Вы узнаете, как парк превратился из императорского сада в любимое место встреч горожан.

Нанкин-роуд

Главная торговая улица города с неоновыми вывесками, бутиками и уличными музыкантами. Здесь особенно ощущается ритм современного Шанхая.

Набережная Бунд

Символ «Парижа Востока»: величественные здания в стиле ар-деко, вид на реку Хуанпу и деловой район Пудун.

Тоннель под рекой Хуанпу

Вы пересечёте реку по смотровому тоннелю и окажетесь среди футуристических небоскрёбов. Это путешествие из прошлого в будущее всего за несколько минут.

Телебашня «Жемчужина Востока»

Один из самых узнаваемых символов Шанхая. Аудиогид расскажет о её архитектуре, панорамах города и музее истории, расположенном внутри.

Старая улица Шанхая и сад Юй

Здесь сохранилась атмосфера старого города: чайные дома, ремесленные лавки и аромат специй. Сад Юй — образец китайского ландшафтного искусства 16 века, место покоя и гармонии.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в смотровой тоннель под рекой — 50 юаней.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет точку начала маршрута и проведёт вас по всем остановкам с помощью встроенных карт

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно