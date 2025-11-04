Познакомиться с городом контрастов - от тихих садов династии Мин до сияющих башен Пудуна
Шанхай — это сплав древних традиций и ультрасовременной архитектуры.
Аудиогид проведёт вас по ключевым местам города: от старинных кварталов с чайными и храмами до футуристических небоскрёбов.
Вас ждут истории о людях, событиях и открытиях, которые превратили портовый город в мировой мегаполис.
2.8
4 отзыва
Описание аудиогида
Народный парк
Отсюда начинается путь по зелёному оазису в сердце Шанхая. Вы узнаете, как парк превратился из императорского сада в любимое место встреч горожан.
Нанкин-роуд
Главная торговая улица города с неоновыми вывесками, бутиками и уличными музыкантами. Здесь особенно ощущается ритм современного Шанхая.
Набережная Бунд
Символ «Парижа Востока»: величественные здания в стиле ар-деко, вид на реку Хуанпу и деловой район Пудун.
Тоннель под рекой Хуанпу
Вы пересечёте реку по смотровому тоннелю и окажетесь среди футуристических небоскрёбов. Это путешествие из прошлого в будущее всего за несколько минут.
Телебашня «Жемчужина Востока»
Один из самых узнаваемых символов Шанхая. Аудиогид расскажет о её архитектуре, панорамах города и музее истории, расположенном внутри.
Старая улица Шанхая и сад Юй
Здесь сохранилась атмосфера старого города: чайные дома, ремесленные лавки и аромат специй. Сад Юй — образец китайского ландшафтного искусства 16 века, место покоя и гармонии.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в смотровой тоннель под рекой — 50 юаней.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет точку начала маршрута и проведёт вас по всем остановкам с помощью встроенных карт
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида — только с мобильным приложением
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 аудиогида вы сможете скачать экскурсию только на 1 смартфон; если хотите использовать её на нескольких устройствах, закажите нужное количество раз
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В People’s Park
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Шанхае
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальше
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
4 ноя 2025
Примитивнейшее содержание, по два не слишком информативных предложения про каждую остановку. Любой чат GPT даст вам намного более развернутое и интересное описание по любой точке маршрута. Полнейший дизлайк - такое стыдно продавать.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и искренне сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Нам очень важно получать такую обратную связь читать дальше
— она помогает улучшать тексты и делать их более информативными и увлекательными. Мы уже передали ваше замечание команде, чтобы пересмотреть содержание маршрута.
Ю
Юлия
4 ноя 2025
👍
П
Полина
3 ноя 2025
Лично мне экскурсия не понравилась. Такое чувство, что взяли самую основную и популярную информацию из Википедии, записали на диктофон на 1.5-3 минуты по каждой локации и на этом всё. Когда читать дальше
я смотрела общее время экскурсии, то думала, что 2 часа я буду не только ходить, но и все эти 2 часа слушать интересную информацию о достопримечательностях и городе. Но в итоге, пока я разбиралась с маршрутом и направлением (подтормаживал навигатор), голосовые записи на 1.5-3 минуты успевали закончится и до следующей локации я просто шла в тишине."История Шанхая" за 2 минуты, вы серьезно (см. скриншоты)??? В чем смысл платить почти тысячу рублей, за то, что я могла прочитать в свободном доступе на любом сайте сама? А сам маршрут итак общеизвестен и по нему можно пройтись с обычной картой и минимальными знаниями.
Е
Евгения
2 ноя 2025
Не очень интересно, можно нагуглить больше
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв! Нам жаль, что экскурсия показалась вам не столь информативной. Мы постоянно работаем над улучшением контента и стараемся сделать рассказы более насыщенными и увлекательными. Ваше замечание поможет нам стать лучше!