Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 5 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока
Познакомиться с городом контрастов - от тихих садов династии Мин до сияющих башен Пудуна
Начало: В People’s Park
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$8 за человека
