Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсионный тоннель на набережной Вайтань » в Шанхае на русском языке, цены от $8. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Три разных Шанхая Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом Начало: У метро YuYuan Garden $280 за всё до 6 чел. На машине 6 часов 151 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Увлекательное путешествие по Шанхаю Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города $320 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Аудиогид Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока Познакомиться с городом контрастов - от тихих садов династии Мин до сияющих башен Пудуна Начало: В People’s Park $8 за человека Другие экскурсии Шанхая

