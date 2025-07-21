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это для простоты обращения). И в этом огромный плюс для сравнения изучения языков, культур, привычек и прочее. Маршрут хороший, корректировали на месте мз-за дождя. Гид прекрасен, много знает, очень приятная в общении, комфортно с ней, с юмором). Машина очень удобная, водитель тоже приятный, с юмором, вежливый. Организаторы - выше похвал. Из-за дождя мы "не догуляли" наше время немного и нам в знак компенсации вызвали трансфер в аэропорт! Рекомендую однозначно!