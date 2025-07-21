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Торговая улица Нанкин-Роуд – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Торговая улица Нанкин-Роуд» в Шанхае на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Незабываемый Шанхай на автомобиле
На машине
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 14:00
1 авг в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Колониальный шик Шанхая: от французского клуба до английской набережной
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Колониальный шик Шанхая
Погрузитесь в атмосферу Шанхая 20-40-х годов, пройдитесь по местам роскоши и торговли, узнайте о жизни элиты и посетите знаковые достопримечательности
Начало: Во французской концессии
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$390 за всё до 3 чел.
Сердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Шанхаю, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте, как город сохранил свою уникальность
Начало: У выхода из станции метро Yuyuan (10/14 линия метр...
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
$180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Спасибо Нине и её команде за прекрасно организованную экскурсию, все очень понравилось. Мы с сыном в восторге от Шанхая.
  • Е
    Евгения
    12 июля 2025
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Спасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много лет назад) Катя. Катя -
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    это для простоты обращения). И в этом огромный плюс для сравнения изучения языков, культур, привычек и прочее. Маршрут хороший, корректировали на месте мз-за дождя. Гид прекрасен, много знает, очень приятная в общении, комфортно с ней, с юмором). Машина очень удобная, водитель тоже приятный, с юмором, вежливый. Организаторы - выше похвал. Из-за дождя мы "не догуляли" наше время немного и нам в знак компенсации вызвали трансфер в аэропорт! Рекомендую однозначно!

    Спасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много летСпасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много летСпасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много летСпасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много летСпасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много летСпасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много летСпасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много летСпасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много лет
  • E
    Elena
    5 июля 2025
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Маша супер экскурсовод, спасибо огромное, за чудесные часы проведенные в Шанхае, мы получили супер эмоции и много заботы. Спасибо вам большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Торговая улица Нанкин-Роуд»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Незабываемый Шанхай на автомобиле
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  3. Сердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июле 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Торговая улица Нанкин-Роуд" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 390. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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