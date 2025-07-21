Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 14:00
1 авг в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Колониальный шик Шанхая
Погрузитесь в атмосферу Шанхая 20-40-х годов, пройдитесь по местам роскоши и торговли, узнайте о жизни элиты и посетите знаковые достопримечательности
Начало: Во французской концессии
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Шанхаю, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте, как город сохранил свою уникальность
Начало: У выхода из станции метро Yuyuan (10/14 линия метр...
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
$180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 июля 2025Спасибо Нине и её команде за прекрасно организованную экскурсию, все очень понравилось. Мы с сыном в восторге от Шанхая.
- ЕЕвгения12 июля 2025Спасибо огромное организатору и гиду. У нас была хорошо говорящая по-русски (училась в России много лет назад) Катя. Катя -
- EElena5 июля 2025Маша супер экскурсовод, спасибо огромное, за чудесные часы проведенные в Шанхае, мы получили супер эмоции и много заботы. Спасибо вам большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Торговая улица Нанкин-Роуд»
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