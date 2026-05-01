Чжуцзяцзяо — один из самых красивых водных городков Китая, где вместо шумных проспектов — каналы, вместо машин — лодки, а вместо небоскрёбов — старинные дома с белыми стенами и чёрной черепицей. За один день вы увидите другой Китай: спокойный, атмосферный и наполненный историей.
Вас ждут прогулки по древним улочкам, катание на лодке под каменными мостами и знакомство с жизнью региона Цзяннань.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — сбор и трансфер
Встреча и выезд из Шанхая в Чжуцзяцзяо.
10:00–12:30 — прогулка по водному городку Чжуцзяцзяо
Вы увидите старинные каналы, дома эпох Мин и Цин, узкие мощёные улицы и знаменитые каменные мосты. Также в программе:
- катание на традиционной лодке — проплывёте по каналам под ритмичный плеск вёсел
- пятиарочный мост и старые кварталы — почувствуете атмосферу древнего Кита
- сады, храм и художественные галереи — узнаете, как жили здесь столетия назад
12:30–13:30 — обед в китайском ресторане
Попробуете блюда местной кухни.
14:00–16:00 — аутлет Цинпу
Свободное время для прогулки и шопинга.
16:00–17:00 — возвращение в Шанхай
Финальная остановка — улица Наньцзинь, где можно продолжить вечернюю прогулку самостоятельно.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса
- В стоимость входит: трансфер, обед, все входные билеты
- С вам будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$144
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро People’s Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — Организатор в Шанхае
Наша компания работает на рынке Китая уже 16 лет. Офисы расположены в городах Санья, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чжанцзяцзе и Харбин. Ждём вас на экскурсиях!
