Чтобы увидеть Шахнай, который не похож на бетонный лес, едем в древний водный город Чжуцзяцзяо с каменными мостами, узкими каналами и домами эпохи Мин. А после вы увидите футуристический Пудун и подниметесь на смотровую площадку Шанхайской башни. Один из самых современных мегаполисов мира раскроется перед вами с необычных ракурсов.
Описание экскурсии
Чжуцзяцзяо —водный город в регионе Цзяннань, история которого насчитывает почти 2000 лет. Мы прогуляемся по старинным улочкам, перейдём по знаменитому мосту Фаншэн и заглянем в традиционные лавки.
Классический китайский сад «Кэчжиюань» с павильонами, прудами и тенистыми двориками, где особенно хорошо ощущается гармония традиционной архитектуры и природы.
Прогулка на традиционной лодке (по желанию) по узким каналам Чжуцзяцзяо. Вы представите себе, как жители передвигались по городу на протяжении столетий.
Смотровая Шанхайской башни — самого высокого здания Китая. Со 118-го этажа перед вами откроется грандиозная панорама современного Шанхая.
После экскурсии вы при желании прогуляетесь по району Луцзяцзуй или торговому центру рядом с башней.
Примерный тайминг
- 9:00 — выезд из центра Шанхая
- 10:00–12:00 — прогулка по древнему городу Чжуцзяцзяо
- 12:00–13:00 — обед
- 13:00–14:00 — возвращение в центр города
- 14:00–16:30 — посещение Шанхайской башни
- 16:30 — окончание программы
Организационные детали
- Если в группе будет больше 2 участников, до Чжуцзяцзяо мы доберёмся на машине. Если только 1 — на метро (около 50 мин)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- билет на лодку в Чжуцзяцзяо (30 мин) — 150 юаней за лодку (~$22)
- входной билет в Шанхайскую башню — 180 юаней с чел. (~$25)
- обед блюдами местной кухни — по желанию
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Западной Нанкинской улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 640 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
Входит в следующие категории Шанхая
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Билеты
Лучший выборШанхайская Венеция: путешествие в древний Чжуцзяцзяо
Познакомиться с жизнью водного города с 1700-летней историей (билеты и водная прогулка включены)
Начало: У станции метро «Чжуцзяцзяо»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
21 июл в 09:00
26 июл в 10:00
$90 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Начало: В холле отеля
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
от $321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Китайская Венеция: из Шанхая в древний водный город Чжуцзяцзяо
Увидеть улицы-реки, отыскать архитектуру династий Мин и Цин и погрузиться в тысячелетнюю историю
Начало: Центр Шанхай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $392 за всё до 5 чел.
$100 за человека