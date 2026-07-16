Чтобы увидеть Шахнай, который не похож на бетонный лес, едем в древний водный город Чжуцзяцзяо с каменными мостами, узкими каналами и домами эпохи Мин. А после вы увидите футуристический Пудун и подниметесь на смотровую площадку Шанхайской башни. Один из самых современных мегаполисов мира раскроется перед вами с необычных ракурсов.

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Описание экскурсии

Чжуцзяцзяо —водный город в регионе Цзяннань, история которого насчитывает почти 2000 лет. Мы прогуляемся по старинным улочкам, перейдём по знаменитому мосту Фаншэн и заглянем в традиционные лавки.

Классический китайский сад «Кэчжиюань» с павильонами, прудами и тенистыми двориками, где особенно хорошо ощущается гармония традиционной архитектуры и природы.

Прогулка на традиционной лодке (по желанию) по узким каналам Чжуцзяцзяо. Вы представите себе, как жители передвигались по городу на протяжении столетий.

Смотровая Шанхайской башни — самого высокого здания Китая. Со 118-го этажа перед вами откроется грандиозная панорама современного Шанхая.

После экскурсии вы при желании прогуляетесь по району Луцзяцзуй или торговому центру рядом с башней.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из центра Шанхая

10:00–12:00 — прогулка по древнему городу Чжуцзяцзяо

12:00–13:00 — обед

13:00–14:00 — возвращение в центр города

14:00–16:30 — посещение Шанхайской башни

16:30 — окончание программы

Организационные детали

Если в группе будет больше 2 участников, до Чжуцзяцзяо мы доберёмся на машине. Если только 1 — на метро (около 50 мин)

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы