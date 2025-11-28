Мои заказы

Экскурсии с набережной Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Шанхае на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
На автобусе
Hop-on hop-off
22 отзыва
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: Шанхай, остановки на Народной площади, на набережн...
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$13 за человека
Прогулка вдоль реки Сучжоу: Бунд, мост Вайбайду и скрытые переулки
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка вдоль реки Сучжоу: Бунд, мост Вайбайду и скрытые переулки
Начало: Набережная Вайтань
$230 за всё до 12 чел.
Дневной круиз по реке Хуанпу
На теплоходе
Круизы
30 минут
Круиз
Дневной круиз по реке Хуанпу
Лучшие виды Шанхая с воды - за 45 минут
Начало: На набережной Вайтань
Расписание: ежедневно в 11:00
30 янв в 11:00
31 янв в 11:00
$18 за человека

