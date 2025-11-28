Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: Шанхай, остановки на Народной площади, на набережн...
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$13 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка вдоль реки Сучжоу: Бунд, мост Вайбайду и скрытые переулки
Начало: Набережная Вайтань
$230 за всё до 12 чел.
Круиз
Дневной круиз по реке Хуанпу
Лучшие виды Шанхая с воды - за 45 минут
Начало: На набережной Вайтань
Расписание: ежедневно в 11:00
30 янв в 11:00
31 янв в 11:00
$18 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 ноября 2025В целом экскурсия понравилась. Комфортно, не утомительно. Соотношение цена - качество отличное. Пожелание - обновите информацию в аудиогиде, а то
- SSlava14 ноября 2025Отличная экскурсия!
- NNATALIA6 ноября 2025Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Катались по всем трем маршрутам!
- ЛЛукас6 ноября 2025Замечательная возможность увидеть весь Шанхай за один день. Порадовали комфорт, качество и приятная цена.
- ККуртова6 ноября 2025Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Катались по всем трем маршрутам!
- ННаталья6 ноября 2025Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Катались по всем трем маршрутам!
- ДДжон23 октября 2025HOP ON HOP OFF - отличный способ полюбоваться Шанхаем с высоты.
- ЮЮлиан10 сентября 2025Лучшая экскурсия для знакомства с Шанхаем. Маршруты удобны, а автобусы никогда не бывают переполненными.
- ЭЭнико15 июня 2025Порадовало прекрасное соотношение цены и качества, просто идеально. Охватили сразу три маршрута за очень адекватную цену. Это очень удобный способ увидеть большую часть города, особенно в плохую погоду.
- ГГрег13 мая 2025Отличное соотношение цены и качества! Хорошие автобусы и аудиогид, персонал внимательный и отзывчивый.
