На этом маршруте вы понаблюдаете, как мир кино оживает на улицах старого Шанхая.
А затем перенесётесь в атмосферу действительно древнего города на воде, где каменные мосты и тихие каналы хранят тысячелетнюю историю.
Приглашаем погрузиться в мир, где царит кинематографическая магия, и познакомиться с аутентичными китайскими традициями.
Описание экскурсии
Парк кино и телевидения Шанхая (2 ч)
- Вы увидите съёмочные площадки известных китайских фильмов и сериалов
- Рассмотрите реконструкции традиционных кварталов, храмов и улиц-каналов
- Выясните, как создаётся кино: спецэффекты, костюмы, павильоны
- Сделаете впечатляющие фото в исторических декорациях
Чжуцзяцзяо — старинный город на воде (2 ч)
- Вы пройдёте по каменным мостам, включая знаменитый Фаншен — символ Чжуцзяцзяо
- Прогуляете по узким улочкам с традиционными домами эпохи Мин и Цин
- Полюбуетесь каналами, из-за которых город называют Венецией Востока
- Заглянете в чайные домики и ремесленные лавки
- Узнаете об истории и укладе жизни местных жителей с древних времён до современности
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном винивэне или автобусе туристического класса
- Обед — по желанию, не входит в стоимость. Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— в парк кино и телевидения: ~100 юаней за чел. (~$14)
— в Чжуцзяцзяо: ~20–30 юаней за чел. (~$3–4)
- В каждой из локаций у вас будет 15–30 минут свободного времени после экскурсионной программы
- Для детей младшего возраста поездка может оказаться утомительной
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Shanghai Plaza Nanjing Road International Hotel men’k
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Шанхае
Я много лет работаю в туристической сфере и отлично знаю местные улицы, их атмосферу и историю. За каждым кварталом и каждым старинным домом стоит свой рассказ — и я умею
