Чайная улица Шанхая — лакмусовая бумажка, где путешественникам продают самые простые и дешёвые чаи. Но там есть и кое-что хорошее! Мы пойдём туда, где всё продается по «китайским» ценам. Посетим локальные чайные, где нет вывесок на английском, а простая покупка — целый квест. И попробуем по-настоящему качественные сорта на чайной церемонии.
Описание экскурсии
Мы познакомимся с историей чайного района и заглянем в туристические и локальные чайные (2-4 локации).
Изучим «туристические» чаи, которые продают в популярных местах.
Попробуем чаи, которые пьют сами китайцы — до них путешественники даже не добираются.
И конечно, заглянем в чайную, где владелец-китаец проведёт церемонию. Будем неспешно пить чай, беседовать о чайной культуре и Китае.
А ещё обсудим:
- что продают в чайных (туристических и локальных)
- где покупать нормальный чай (и сразу отвечу — в интернете)
- в чём разница между чаем за 5 юаней и за 50 (это мы попробуем!)
По желанию вы можете купить понравившийся сорт в лавке. Или я помогу вам заказать отличный чай (и очень недорого!) онлайн.
Организационные детали
- В стоимость включено посещение чайных, дегустации. Дополнительно по желанию оплачиваются ваши покупки
- Встретимся в чайном районе. Если необходимо, я помогу с заказом такси или встречу вас у отеля — детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гордей — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 262 туристов
Я — путешественник, побывавший в более чем 50 странах, от популярных направлений до мест, куда мало кто доезжает. Меня тянет туда, где жизнь настоящая: Сирия, Мьянма, другие уголки, где нет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная прогулка с Гордеем по Шанхаю, сытный вкусный ужин в уйгурском кафе, и интереснейшее знакомство с развитием и пониманием культуры китайского чаепития.
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