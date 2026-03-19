Чайная улица Шанхая — лакмусовая бумажка, где путешественникам продают самые простые и дешёвые чаи. Но там есть и кое-что хорошее! Мы пойдём туда, где всё продается по «китайским» ценам. Посетим локальные чайные, где нет вывесок на английском, а простая покупка — целый квест. И попробуем по-настоящему качественные сорта на чайной церемонии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $133 за экскурсию

Ваш гид в Шанхае

Описание экскурсии

Мы познакомимся с историей чайного района и заглянем в туристические и локальные чайные (2-4 локации).

Изучим «туристические» чаи, которые продают в популярных местах.

Попробуем чаи, которые пьют сами китайцы — до них путешественники даже не добираются.

И конечно, заглянем в чайную, где владелец-китаец проведёт церемонию. Будем неспешно пить чай, беседовать о чайной культуре и Китае.

А ещё обсудим:

что продают в чайных (туристических и локальных)

где покупать нормальный чай (и сразу отвечу — в интернете)

в чём разница между чаем за 5 юаней и за 50 (это мы попробуем!)

По желанию вы можете купить понравившийся сорт в лавке. Или я помогу вам заказать отличный чай (и очень недорого!) онлайн.

Организационные детали