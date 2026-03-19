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Знакомство с китайским чаем в Шанхае

Побывать в магазинах для местных, разобраться в сортах и отправиться на чайную церемонию
Чайная улица Шанхая — лакмусовая бумажка, где путешественникам продают самые простые и дешёвые чаи. Но там есть и кое-что хорошее! Мы пойдём туда, где всё продается по «китайским» ценам. Посетим локальные чайные, где нет вывесок на английском, а простая покупка — целый квест. И попробуем по-настоящему качественные сорта на чайной церемонии.
5
1 отзыв
Знакомство с китайским чаем в Шанхае
Знакомство с китайским чаем в Шанхае
Знакомство с китайским чаем в Шанхае

Описание экскурсии

Мы познакомимся с историей чайного района и заглянем в туристические и локальные чайные (2-4 локации).

Изучим «туристические» чаи, которые продают в популярных местах.

Попробуем чаи, которые пьют сами китайцы — до них путешественники даже не добираются.

И конечно, заглянем в чайную, где владелец-китаец проведёт церемонию. Будем неспешно пить чай, беседовать о чайной культуре и Китае.

А ещё обсудим:

  • что продают в чайных (туристических и локальных)
  • где покупать нормальный чай (и сразу отвечу — в интернете)
  • в чём разница между чаем за 5 юаней и за 50 (это мы попробуем!)

По желанию вы можете купить понравившийся сорт в лавке. Или я помогу вам заказать отличный чай (и очень недорого!) онлайн.

Организационные детали

  • В стоимость включено посещение чайных, дегустации. Дополнительно по желанию оплачиваются ваши покупки
  • Встретимся в чайном районе. Если необходимо, я помогу с заказом такси или встречу вас у отеля — детали в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гордей
Гордей — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 262 туристов
Я — путешественник, побывавший в более чем 50 странах, от популярных направлений до мест, куда мало кто доезжает. Меня тянет туда, где жизнь настоящая: Сирия, Мьянма, другие уголки, где нет
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массового туризма. Сейчас я создаю авторские маршруты для небольших групп, где каждый день — это впечатления и встречи, которые невозможно повторить в одиночной поездке, ведь такой уровень погружения в локальную жизнь требует опыта, связей и умения быть «своим» в любой стране. Главное, что я хочу дать людям — ощущение наполненности. Чтобы после поездки не осталось мысли «я бы сам мог это увидеть, только дешевле», а было чувство, что ты прожил уникальный опыт, которого нигде больше не получишь. Я уделяю внимание деталям: комфортному транспорту, атмосферным отелям, местам без толпы туристов и, главное, живому общению. Я знаю, как разговорить даже самых тихих участников группы и сделать так, чтобы каждый почувствовал себя своим и среди местных, и среди попутчиков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Отличная прогулка с Гордеем по Шанхаю, сытный вкусный ужин в уйгурском кафе, и интереснейшее знакомство с развитием и пониманием культуры китайского чаепития.
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