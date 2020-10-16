Летим в Ниш

Как добраться до Ниша на самолёте

В Нише 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nis Constantine the Great Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ниша

  1. Ниш INI
    Nis Constantine the Great Airport

Самые дешёвые билеты в Ниш из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇩🇪Дортмунда1 5242ч 15м
04.12.2020из 🇷🇺Москвы3 99443ч (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇴Бухареста4 09942ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇭Базеля4 382
12.11.2020из 🇦🇹Вены4 46027ч 25м (⇵2)
21.11.2020из 🇺🇦Киева4 92520ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Ганновера5 0242ч 15м
01.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа5 18245ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга5 5181ч 55м
31.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива7 50749ч 15м (⇵2)
09.01.2021из 🇲🇪Подгорицы14 68223ч 25м (⇵1)
23.10.2020из 🇹🇷Стамбула16 27133ч 15м (⇵2)
16.01.2021из 🇭🇷Дубровника18 03050ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇭Цюриха18 97541ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇳🇱Амстердама21 43036ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ниша, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Кишинёв, Валлетта, Москва и Вена

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону