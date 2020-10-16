Как добраться до Ниша на самолёте
В Нише 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nis Constantine the Great Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ниша
- Ниш ININis Constantine the Great Airport
Самые дешёвые билеты в Ниш из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 524
|2ч 15м
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 994
|43ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|4 099
|42ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|4 382
|2ч
|12.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|4 460
|27ч 25м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 925
|20ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|5 024
|2ч 15м
|01.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 182
|45ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|5 518
|1ч 55м
|31.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|7 507
|49ч 15м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇲🇪Подгорицы
|14 682
|23ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|16 271
|33ч 15м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇭🇷Дубровника
|18 030
|50ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|18 975
|41ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|21 430
|36ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ниша
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ниша, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Кишинёв, Валлетта, Москва и Вена
- 23.11.202027.11.2020
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