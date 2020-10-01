11 отзывов оставили туристы

Этническое наследие города
Чтобы представить, сколько элементов различных культур и традиций накопила Евпатория, ставшая домом для множества народов, вы познакомитесь с несколькими знаковыми религиозными объектами.
Евпатория — шкатулка секретов
На прогулке 👣 вы не только прикоснетесь к истории народов через удивительные храмы города, но и осмотрите фрагменты средневековых Гезлевских ворот, насладитесь повсеместным ароматом свежеобжаренного кофе и погрузитесь в атмосферу этнических крымскотатарских мини-кварталов. Поговорим о периоде, когда здесь жил Владимир Высоцкий, а также о красивых 🤩 памятниках Евпатории — Доме Дувана и столетней гостинице Бо-Риваж. А еще я расскажу, чем живёт город 🏙️ сегодня и какие известные люди современности родом отсюда, проведу краткий авторский курс евпаториведения и раскрою местные «секретики».