Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная прогулка по Гаване
Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города
Начало: Встреча в Парке Сентраль
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€103 за всё до 3 чел.
