Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Гаване на русском языке, цены от €103.

Индивидуальная прогулка по Гаване Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города Начало: Встреча в Парке Сентраль €163 за всё до 3 чел. Пешая На микроавтобусе 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии €155 за всё до 4 чел. Пешая На кабриолете 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Гавана вдоль и поперек Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване Начало: Встреча в Парке Сентраль €103 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Экскурсии на русском языке»

