Очень легкая в общении, вовремя и к месту вовлекала в беседу подростка, много и интересно рассказывала. С удовольствием отвечала на все наши существенные и несущественные вопросы, фотографировала и сделала нашу поездку незабываемой.

У нас было очень мало времени, в Риге были проездом, очень уставшие. Но Юрмалу хотелось увидеть. При этих вводных такого формата экскурсия оказалась бесценной. Удобно, интересно и не утомительно. Чувствовали себя как в компании давней знакомой. У моря погуляли, особняки посмотрели, Дзинтари увидели, репетиции концерта услышали, по Йомасу прошлись.

Доставила назад в удобное нам место.

Рекомендуем всем, получили огромное удовольствие.