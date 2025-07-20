Мои заказы

Экскурсии к Балтийскому морю из Риги

Найдено 6 экскурсий в категории «Балтика» в Риге на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Пешая
4 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Юрмала - курорт романтиков
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
24 дек в 14:00
25 дек в 08:00
€174 за всё до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
На машине
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 дек в 08:30
31 дек в 08:30
€214 за всё до 3 чел.
Фотосвидание с Ригой
Пешая
1 час
7 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
В гости к виноделам Латвии
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
На машине
3.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийская Ривьера: поездка в Юрмалу
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
11 дек в 09:00
12 дек в 09:30
€175 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Юрмала - курорт романтиков
    Нам понравилась поездка в Юрмалу с отличным гидом Александрой. Нас забрали из отеля, что очень удобно. Комфортный автомобиль, водитель профессионал,
    читать дальше

    спокойный и тактичный. Александра уже в пути начала повествование.
    С погодой нам повезло и было приятно гулять по теплому, солнечному пляжу и пахучему сосновому лесу. Увидели интересную архитектуру тех мест, посетили музей, услышали много историй о знаменитостях. Попробовали вкусное местное мороженое.
    Александра доброжелательный человек, приятный в общении. Мы получили массу приятных впечатлений и особых воспоминаний.
    Всем, кто посещает Ригу, особенно в тёплое время года, рекомендуем эту экскурсию, конечно с Александрой!

  • O
    Olessia
    25 апреля 2025
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Рекомендуем Ингу. Интересная познавательная экскурсия по Юрмале со знающим и заинтересованным экскурсоводом. Несмотря на свежую погоду экскурсия прошла тепло и душевно!
  • Е
    Евгения
    4 апреля 2025
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Экскурсия "Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу" с Ингой была просто замечательной! Инга, истинный ценитель Риги и Юрмалы, передала свою
    читать дальше

    любовь к этим местам, рассказывая увлекательные истории и делая акцент на всех особенностях и красотах региона. Атмосфера была теплой и дружелюбной, а поездка оставила только самые положительные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Балтийской Ривьере!

  • Б
    Бахтияр
    24 января 2025
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Отличный гид! Отвёз на своей машине в Юрмалу, прекрасный город и представление города от гида. Рекомендую
  • М
    Марина
    15 января 2025
    Юрмала - курорт романтиков
    Спасибо замечательной Александре за интересную экскурсию по Юрмале! Мы посетили несколько музеев, прогулялись по живописному лесу, посетили смотровую площадку, прогулялись
    читать дальше

    по улице, где расположен тот самый знаменитый концертный зал, совершили прогулку по совершенно сказочному зимнему пляжу и многое другое. Александра - первоклассный гид, очень душевный и добрый человек и прекрасный собеседник. Несмотря на достаточно прохладную погоду, экскурсия прошла на одном дыхании и запомнится надолго! Очень рекомендуем всем тем, кто хочется познакомиться с Юрмалой и получить массу положительных эмоций!

  • Л
    Лилия
    26 декабря 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Экскурсией остались очень довольны. Отлично провели время. Узнали много интересного об истории и современности Юрмалы. Экскурсия оказалась приятным дополнением к праздникам! Остались только позитивные впечатления. Буду рекомендовать друзьям и близким.
  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Было очень здорово побывать в Юрмале! Посетили много интересных локаций и замечательно провели время за приятной беседой с Ингой. Инга прекрасный гид! Всем рекомендую.
    Было очень здорово побывать в Юрмале! Посетили много интересных локаций и замечательно провели время за приятной
  • A
    Alexey
    6 апреля 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Прекрасная коммуникация с гидом с самого момента заказа тура. Посетили много интересных локаций и замечательно провели время в приятной беседе. Инга посоветовала нам места для посещения на оставшиеся дни прибывания. Мы с сыном остались очень довольны. Всем рекомендую.
  • Н
    Наталия
    4 апреля 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰

    Все же огромную роль в восприятии нового места играет первое впечатление.
    Здесь звезды сошлись:
    читать дальше

    и погода была прекрасная, и Инга с такой любовью рассказала о городе и показала его, что захотелось вернуться🥰.

    Что я и сделала в ближайшие дни. Прошлась по уже знакомым местам, заглянула в те, которые посоветовала Инга. Получился еще один замечательный день в Юрмале🥰

    Спасибо!! Очень рекомендую эту экскурсию ❤️❤️

    Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰

Все же огромную роль в восприятии нового места играет первое впечатление.
  • X
    Xenia
    7 января 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Инга очень эрудированная и отлично знает Юрмалу. По дороге рассказала про Ригу и Латвию.
    Чувствуется что она любит страну в которой живет.
    На все вопросы ответила нам и показывала те места которые нас интересовали.
    Мы проверили замечательно время, спасибо большое.
  • К
    Кусаинова
    4 сентября 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
    читать дальше

    посетили музей под открытым небом, прогулялись по Юрмальскому "Арбату". Услышали много интересных фактов и историй этого курортного местечка. Гид Александра - замечательный рассказчик!!! Желаю много любознательных туристов и занимательных экскурсий!!!

    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
  • И
    Ирина
    27 августа 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Очень удобно заказывать Экскурсии через Трипстер. Экскурсовод Александра сразу же после заказала была на связи и отвечала на наши вопросы. Экскурсия и её организация нам очень понравились!
  • T
    Tatyana
    26 августа 2023
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Экскурсия с Ингой была очаровательной. Комфортная поездка в автомобиле с кондиционером, приятный рассказ о Риге и Латвии до въезда в
    читать дальше

    Юрмалу. Релаксирующая прогулка по нежному песку волшебного побережья Рижского залива. Красивые истории вилл Дзинтари и их обитателей. Много фотографий, чистого воздуха, вкусного мороженного. Спасибо.

    Экскурсия с Ингой была очаровательной. Комфортная поездка в автомобиле с кондиционером, приятный рассказ о Риге и
  • Д
    Денис
    17 августа 2023
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Отличная экскурсия, море впечатлений и позитивных эмоций.
    Экскурсовод Инга- приятный и интересный собеседник. Забрала на комфортабельном автомобиле в заранее обговоренном месте.
    читать дальше

    Очень легкая в общении, вовремя и к месту вовлекала в беседу подростка, много и интересно рассказывала. С удовольствием отвечала на все наши существенные и несущественные вопросы, фотографировала и сделала нашу поездку незабываемой.
    У нас было очень мало времени, в Риге были проездом, очень уставшие. Но Юрмалу хотелось увидеть. При этих вводных такого формата экскурсия оказалась бесценной. Удобно, интересно и не утомительно. Чувствовали себя как в компании давней знакомой. У моря погуляли, особняки посмотрели, Дзинтари увидели, репетиции концерта услышали, по Йомасу прошлись.
    Доставила назад в удобное нам место.
    Рекомендуем всем, получили огромное удовольствие.

  • S
    Sima
    31 июля 2023
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Нам очень понравилась поездка с Ингой в Юрмалу на ее машине. Инга прекрасный гид. От нее мы узнали, что в
    читать дальше

    этот же день после обеда она проводит еще одну экскурсию по Старому городу Риги и тоже решили присоединиться. Экскурсия по Старому городу нам тоже очень понравилась. Спасибо большое

    Нам очень понравилась поездка с Ингой в Юрмалу на ее машине. Инга прекрасный гид. От нее
  • O
    Olena
    21 июля 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Спасибо огромное за очень интересную экскурсию и душевную и доброжелательную атмосферу! Александра прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. Если ещё будем в Риге, обязательно воспользуемся её услугами. Отдельное спасибо нашему замечательному и терпеливому водителю!
  • А
    Александр
    1 июля 2023
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Отличная поездка.
    Инга прекрасный гид.
    Спасибо большое
  • И
    Ирина
    12 мая 2023
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Спасибо большое Инге за такую душевную прогулку по Юрмале! 😍 вернусь еще раз в это прекрасное место силы))
    Спасибо большое Инге за такую душевную прогулку по Юрмале! 😍 вернусь еще раз в это прекрасное место силы))
  • E
    Ekaterina
    25 апреля 2023
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Отличная поездка из Риги в Юрмалу! За полдня увидала много красивейших мест в этих городах и окрестностях, получила массу интересной
    читать дальше

    информации и приятных впечатлений от комфортной поездки и пешеходной прогулки по побережью Юрмалы. Отдельная искренняя благодарность экскурсоводу Инге- очень интересному, доброжелательному, располагающему к себе человеку, с душой и заботой относящемуся к людям и к своему делу!

  • К
    Ксения
    6 декабря 2022
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Выражаем огромную благодарность за интересно проведённое время с гидом Ингой.

