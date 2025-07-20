Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
24 дек в 14:00
25 дек в 08:00
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 дек в 08:30
31 дек в 08:30
€214 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийская Ривьера: поездка в Юрмалу
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
11 дек в 09:00
12 дек в 09:30
€175 за всё до 4 чел.
- ООльга20 июля 2025Нам понравилась поездка в Юрмалу с отличным гидом Александрой. Нас забрали из отеля, что очень удобно. Комфортный автомобиль, водитель профессионал,
- OOlessia25 апреля 2025Рекомендуем Ингу. Интересная познавательная экскурсия по Юрмале со знающим и заинтересованным экскурсоводом. Несмотря на свежую погоду экскурсия прошла тепло и душевно!
- ЕЕвгения4 апреля 2025Экскурсия "Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу" с Ингой была просто замечательной! Инга, истинный ценитель Риги и Юрмалы, передала свою
- ББахтияр24 января 2025Отличный гид! Отвёз на своей машине в Юрмалу, прекрасный город и представление города от гида. Рекомендую
- ММарина15 января 2025Спасибо замечательной Александре за интересную экскурсию по Юрмале! Мы посетили несколько музеев, прогулялись по живописному лесу, посетили смотровую площадку, прогулялись
- ЛЛилия26 декабря 2024Экскурсией остались очень довольны. Отлично провели время. Узнали много интересного об истории и современности Юрмалы. Экскурсия оказалась приятным дополнением к праздникам! Остались только позитивные впечатления. Буду рекомендовать друзьям и близким.
- ЕЕлена28 августа 2024Было очень здорово побывать в Юрмале! Посетили много интересных локаций и замечательно провели время за приятной беседой с Ингой. Инга прекрасный гид! Всем рекомендую.
- AAlexey6 апреля 2024Прекрасная коммуникация с гидом с самого момента заказа тура. Посетили много интересных локаций и замечательно провели время в приятной беседе. Инга посоветовала нам места для посещения на оставшиеся дни прибывания. Мы с сыном остались очень довольны. Всем рекомендую.
- ННаталия4 апреля 2024Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰
Все же огромную роль в восприятии нового места играет первое впечатление.
Здесь звезды сошлись:
- XXenia7 января 2024Инга очень эрудированная и отлично знает Юрмалу. По дороге рассказала про Ригу и Латвию.
Чувствуется что она любит страну в которой живет.
На все вопросы ответила нам и показывала те места которые нас интересовали.
Мы проверили замечательно время, спасибо большое.
- ККусаинова4 сентября 2023Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
- ИИрина27 августа 2023Очень удобно заказывать Экскурсии через Трипстер. Экскурсовод Александра сразу же после заказала была на связи и отвечала на наши вопросы. Экскурсия и её организация нам очень понравились!
- TTatyana26 августа 2023Экскурсия с Ингой была очаровательной. Комфортная поездка в автомобиле с кондиционером, приятный рассказ о Риге и Латвии до въезда в
- ДДенис17 августа 2023Отличная экскурсия, море впечатлений и позитивных эмоций.
Экскурсовод Инга- приятный и интересный собеседник. Забрала на комфортабельном автомобиле в заранее обговоренном месте.
- SSima31 июля 2023Нам очень понравилась поездка с Ингой в Юрмалу на ее машине. Инга прекрасный гид. От нее мы узнали, что в
- OOlena21 июля 2023Спасибо огромное за очень интересную экскурсию и душевную и доброжелательную атмосферу! Александра прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. Если ещё будем в Риге, обязательно воспользуемся её услугами. Отдельное спасибо нашему замечательному и терпеливому водителю!
- ААлександр1 июля 2023Отличная поездка.
Инга прекрасный гид.
Спасибо большое
- ИИрина12 мая 2023Спасибо большое Инге за такую душевную прогулку по Юрмале! 😍 вернусь еще раз в это прекрасное место силы))
- EEkaterina25 апреля 2023Отличная поездка из Риги в Юрмалу! За полдня увидала много красивейших мест в этих городах и окрестностях, получила массу интересной
- ККсения6 декабря 2022Выражаем огромную благодарность за интересно проведённое время с гидом Ингой.
