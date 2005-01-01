Рига является одним из древнейших городов на побережье Балтийского моря 🌊. Во время экскурсии 🧭 мы узнаем, как возник, рос и развивался наш город 🏙️, какие обычаи были у горожан, как люди жили, трудились, боролись, справляли праздники, о чем мечтали. Мы пройдем по узким улочкам Риги, посчитаем петушков на шпилях самых старых церквей, поговорим о рыцарях Ордена меченосцев и о Ливонском военно-монашеском ордене, представим, как проносились они на своих конях по узким улицам города и где устраивали рыцарские турниры.

Прикоснемся к остаткам крепостной стены, камни которой ещё в 13 веке лежали на берегу Даугавы. Заглянем в бывшие винные погреба города, где при свете свечей полюбуемся каменными сводами (сейчас в этих помещениях устроен ресторан Rozengrals с абсолютно аутентичным интерьером, где по вечерам жарят кабанчика на вертеле). Послушаем историю 📖 и вдохнём аромат крепкой горькой настойки — «Рижского бальзама». А если будет интересно, посетим 20-минутный концерт органной музыки в Домской церкви (орган 18 века имеет уникальное звучание, говорят, что может воспроизвести даже голоса ангелов; если кто-то знает, как они звучат, можем сравнить). Ну и, наконец, узнаем, почему в Риге коты живут даже на крыше! И, конечно же, много других достопримечательностей 🏛️