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Экскурсия по Старому городу

4.5
13 отзывов
Tatjana B.
Tatjana B. – Гид из Риги
Рига – один из древнейших городов на берегу Балтийского моря 🌊.

Узкие улочки Риги все еще помнят рыцарей ордена Меченосцев, городские площади хранят в себе тайны рыцарских турниров, а на крышах ютятся шпили-петушки.

Мы прогуляемся по всем старинным маршрутам города, увидим остатки крепостных стен и золотые кресты церквей, выпьем в кабаке и даже посетим концерт органной музыки.

Познакомьтесь с настоящей Ригой и ее древнем величием на нашей экскурсии!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €57 за экскурсию

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Экскурсия по Старому городу
Экскурсия по Старому городу

Что вы увидите

  • Большая и Малая гильдии
  • Домский собор в Риге
  • Дом Черноголовых
  • Исторический центр Риги
  • Кошкин дом в Риге
  • Латвийский музей архитектуры
  • Памятник Бременским музыкантам
  • Церковь Святого Петра в Риге
Рига является одним из древнейших городов на побережье Балтийского моря 🌊. Во время экскурсии 🧭 мы узнаем, как возник, рос и развивался наш город 🏙️, какие обычаи были у горожан, как люди жили, трудились, боролись, справляли праздники, о чем мечтали. Мы пройдем по узким улочкам Риги, посчитаем петушков на шпилях самых старых церквей, поговорим о рыцарях Ордена меченосцев и о Ливонском военно-монашеском ордене, представим, как проносились они на своих конях по узким улицам города и где устраивали рыцарские турниры.
Прикоснемся к остаткам крепостной стены, камни которой ещё в 13 веке лежали на берегу Даугавы. Заглянем в бывшие винные погреба города, где при свете свечей полюбуемся каменными сводами (сейчас в этих помещениях устроен ресторан Rozengrals с абсолютно аутентичным интерьером, где по вечерам жарят кабанчика на вертеле). Послушаем историю 📖 и вдохнём аромат крепкой горькой настойки — «Рижского бальзама». А если будет интересно, посетим 20-минутный концерт органной музыки в Домской церкви (орган 18 века имеет уникальное звучание, говорят, что может воспроизвести даже голоса ангелов; если кто-то знает, как они звучат, можем сравнить). Ну и, наконец, узнаем, почему в Риге коты живут даже на крыше! И, конечно же, много других достопримечательностей 🏛️
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия по Старому городу
Экскурсия по Старому городу
Экскурсия по Старому городу
Экскурсия по Старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatjana B.
Tatjana B.
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13 отзывов оставили туристы

Tatjana B. проводит ещё 4 экскурсии

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