Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Вильнюс за три часа
Много раз были в Вильнюсе до этого, но только сейчас, после экскурсии, город нам раскрылся
Начало: У ворот Острой брамы
Завтра в 16:00
10 окт в 16:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Завтра в 15:00
10 окт в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Вильнюсом
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса на индивидуальной экскурсии. Выберите маршрут, наслаждайтесь прогулкой и делайте яркие фото на память
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в октябре 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 100. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 193 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь