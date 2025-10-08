Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Вильнюсе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 74 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Влюбиться в Вильнюс за три часа Много раз были в Вильнюсе до этого, но только сейчас, после экскурсии, город нам раскрылся Начало: У ворот Острой брамы €100 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 119 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления €90 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Вильнюсом Погрузитесь в атмосферу Вильнюса на индивидуальной экскурсии. Выберите маршрут, наслаждайтесь прогулкой и делайте яркие фото на память Начало: У колокольни Кафедрального католического собора от €100 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Вильнюса

