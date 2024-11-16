Экскурсии по улице Пилес

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Пилес» в Вильнюсе на русском языке, цены от €77. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Пешая
30 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
77 за всё до 25 чел.
Увлекательный квест по Вильнюсу
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Увлекательный квест по Вильнюсу
Увидеть неочевидное - скрытые детали, фрагменты истории и городские тайны
Начало: В Старом городе
12 дек в 10:00
13 дек в 14:00
80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    16 ноября 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Отличный экскурсовод, интересно и с любовью рассказывает про город, его настоящее и прошлое. Знает очень интересные и необычные локации для
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    фотографий. Также расскажет много завораживающий историй и легенд о городе. Очень понравилось, что Юлюс, показывал не просто стандартный экскурсионный маршрут, а еще много других необычных мест, что еще больше погрузили в атмосферу Вильнюса.

  • В
    Вероника
    2 октября 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного об этом городе, как
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    местный житель, выпускник Вильнюсского университета и исследователь. Я увидела город с высоты колокольни, подземелья храмов, потаенные дворы и арт квартал, галереи, музеи и кофейни, и даже заглянула во внутренний двор университета и посмотрела на репетицию концерта. Если вы хотите за день посетить максимум достопримечательностей, услышать удивительные истории и узнать много нового, то рекомендую эту экскурсию с Юлюсом.

    Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересногоЯ рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересногоЯ рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересногоЯ рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересногоЯ рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересногоЯ рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересногоЯ рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересногоЯ рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересногоЯ рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
  • Т
    Тимур
    19 сентября 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Отличная экскурсия
  • л
    людмила
    3 апреля 2024
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
  • Н
    Николай
    3 марта 2024
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Нам все очень понравилось. Сначала общийвид на город с Возвышенного места, потом пешеходная прогулка по историческому центру. Все знаковые места
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    посмотрели, зашли в костел св Стефана и послушали об архитектуре барокко. Ненадолго остановились на кофе брэйк и туалет в кафе в центре города и продллжили поход. Посмотрели еврейский квартал, памятник Айболиту. Нам был порекомендован хороший ресторан литовской кухни в очень атмосферном месте, который мы посетили потом сами вечером. Рекомендуем однозначно этого гида в Вильнюсе!

  • К
    Константин
    6 октября 2019
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Больше, чем гид. С удовольствием выслушали четырехчасовую "лекцию" от профессионального историка-искусствоведа, но делали это не принужденно, гуляя по прекрасному старому
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    Вильнюсу, попивая кофе. С удовольствием отвечает на любые вопросы в течении экскурсии. Так же немного коснулись современного состояния жизни Литвы и её соседей, а так же отношений с Россией и всё это через призму истории. Рекомендую. Особенно рекомендую людям, привыкшем к академической подаче материала.

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Улица Пилес»

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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в декабре 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Улица Пилес" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 120. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Улица Пилес», 52 ⭐ отзыва, цены от €77. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль