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местный житель, выпускник Вильнюсского университета и исследователь. Я увидела город с высоты колокольни, подземелья храмов, потаенные дворы и арт квартал, галереи, музеи и кофейни, и даже заглянула во внутренний двор университета и посмотрела на репетицию концерта. Если вы хотите за день посетить максимум достопримечательностей, услышать удивительные истории и узнать много нового, то рекомендую эту экскурсию с Юлюсом.