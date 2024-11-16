4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Увлекательный квест по Вильнюсу
Увидеть неочевидное - скрытые детали, фрагменты истории и городские тайны
Начало: В Старом городе
12 дек в 10:00
13 дек в 14:00
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина16 ноября 2024Отличный экскурсовод, интересно и с любовью рассказывает про город, его настоящее и прошлое. Знает очень интересные и необычные локации для
- ВВероника2 октября 2024Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного об этом городе, как
- ТТимур19 сентября 2024Отличная экскурсия
- ллюдмила3 апреля 2024Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
- ННиколай3 марта 2024Нам все очень понравилось. Сначала общийвид на город с Возвышенного места, потом пешеходная прогулка по историческому центру. Все знаковые места
- ККонстантин6 октября 2019Больше, чем гид. С удовольствием выслушали четырехчасовую "лекцию" от профессионального историка-искусствоведа, но делали это не принужденно, гуляя по прекрасному старому
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Улица Пилес»
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