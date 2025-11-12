Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии
Начало: На Кафедральной площади
17 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от €25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Грибная прогулка в лесу
Опытный грибник приглашает на увлекательную прогулку в леса под Вильнюсом. Узнайте о грибах и их целебных свойствах в живописной обстановке
Начало: У центрального автовокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 ноября 2025Было супер интересно и увлекательно! Катя профи в своем деле, делилась с охотой своими знаниями, знает местность как свои пять
- ССлава27 октября 2025Никогда в грибах не разбирался, но пособирать хотелось. Как новичку, экскурсия мне очень понравилась. Во-первых, сам лес был очень красивым.
- ААлина24 октября 2025Большое спасибо Кате за такой классный день в литовском лесу.
Мы совсем не грибники, поэтому переживали. Катя все объяснила, помогала распознавать грибы и рассказала много интересных фактов.
Домой принесли корзинку грибов на несколько ужинов вперед!
- ММаксим20 октября 2025Было здОрово, спасибо!
- ННаталья20 октября 2025Экскурсия подойдет даже начинающим грибникам. Узнали много нового о грибном мире и собрали ведерко грибов на ужин. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в декабре 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 25 до 120. Туристы уже оставили гидам 518 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 518 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль