Во-вторых, у экскурсовода огромный опыт и это чувствуется: Екатерина прекрасно разобралась во всех грибах, которые нам встретились, и объяснила, как их опознавать.



Мне понравился темп экскурсии и то, что маршрут мы по ходу подстроили под настроение. В общем, было интересно и живописно. Рекомендую сходить — отдохнёте душой.