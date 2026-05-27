Всего в часе езды от Куала-Лумпура начинается совсем другой мир. Вы проведёте день на контрастах — от звенящей тишины гор до ритмов курорта в облаках.
Прокатитесь по канатной дороге над тропическим лесом, посетите китайский храм с огромной статуей Будды, а затем окажетесь в городе развлечений — с парками, ресторанами и шопингом.
Прокатитесь по канатной дороге над тропическим лесом, посетите китайский храм с огромной статуей Будды, а затем окажетесь в городе развлечений — с парками, ресторанами и шопингом.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Куала-Лумпура
По дороге поговорим о Малайзии, её культуре, религиях и о том, как появился курорт.
10:30–11:10 — канатная дорога Awana SkyWay
Она считается одной из самых живописных в Юго-Восточной Азии. При подъёме вы будете буквально парить над тропическими джунглями. А я расскажу, как была построена канатная дорога.
11:20–12:00 — храм Чин Сви
На высоте около 1400 метров находятся большая статуя Будды, пагоды и смотровые площадки. Мы обсудим китайские традиции и буддизм, которые отражены в архитектуре и символике храма.
12:15–13:30 — курорт Genting Highlands
Вы окажетесь в «городе в облаках». Будет время прогуляться, заглянуть в парк развлечений и рестораны.
13:45–15:15 — Genting Highlands Premium Outlets
Заедем в аутлет, где можно пройтись по магазинам мировых брендов.
15:30 — выезд в Куала-Лумпур
17:00–17:15 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda City
- Дополнительно оплачиваются обед по желанию и билеты на канатную дорогу: $5 — место в обычной кабине туда и обратно, $8,5 — экспресс (без очередей)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кемал — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Малайзии с 2020 года. За это время хорошо изучил страну, её культуру, традиции и, конечно, невероятную природу. Я провожу авторские экскурсии и показываю путешественникам не только популярные места,
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
Похожие экскурсии на «Курорт Гентинг Хайлендс, канатная дорога и храм Чин Сви - из Куала-Лумпура»
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Малайзии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€115 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Познакомиться с контрастной культурой города через его самые яркие достопримечательности
Начало: У вас в отеле в Куала Лумпур
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
от €190 за экскурсию