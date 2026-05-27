Всего в часе езды от Куала-Лумпура начинается совсем другой мир. Вы проведёте день на контрастах — от звенящей тишины гор до ритмов курорта в облаках. Прокатитесь по канатной дороге над тропическим лесом, посетите китайский храм с огромной статуей Будды, а затем окажетесь в городе развлечений — с парками, ресторанами и шопингом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Куала-Лумпура

По дороге поговорим о Малайзии, её культуре, религиях и о том, как появился курорт.

10:30–11:10 — канатная дорога Awana SkyWay

Она считается одной из самых живописных в Юго-Восточной Азии. При подъёме вы будете буквально парить над тропическими джунглями. А я расскажу, как была построена канатная дорога.

11:20–12:00 — храм Чин Сви

На высоте около 1400 метров находятся большая статуя Будды, пагоды и смотровые площадки. Мы обсудим китайские традиции и буддизм, которые отражены в архитектуре и символике храма.

12:15–13:30 — курорт Genting Highlands

Вы окажетесь в «городе в облаках». Будет время прогуляться, заглянуть в парк развлечений и рестораны.

13:45–15:15 — Genting Highlands Premium Outlets

Заедем в аутлет, где можно пройтись по магазинам мировых брендов.

15:30 — выезд в Куала-Лумпур

17:00–17:15 — возвращение в отель

Организационные детали