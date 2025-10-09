-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Куала-Лумпур: сердце Малайзии
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €188
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €145 за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 окт в 15:15
€35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Старый железнодорожный вокзал»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в октябре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Старый железнодорожный вокзал" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 188 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Старый железнодорожный вокзал», 115 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь