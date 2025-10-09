Найдено 3 экскурсии в категории « Маленькая Индия » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €135, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 25% 19 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Куала-Лумпур: сердце Малайзии Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой Начало: От вашего отеля от €188 €250 за всё до 10 чел. На машине 3.5 часа 37 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Куала-Лумпур - город мечты Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным Начало: По договорённости с организатором €135 за всё до 3 чел. На машине 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 12 чел. Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом от €145 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Куала-Лумпура

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Маленькая Индия»

Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Маленькая Индия», 65 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь