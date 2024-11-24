читать дальше фоне этих знаменитых мест.



В завершение экскурсии вы посетите пещеры Бату, где вас ждет подъем по 272 ступенькам к храмам внутри пещеры. Входные билеты оплачиваются отдельно.



Дети до 2 лет - бесплатно, первый ребенок от 2 до 12 лет - бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30%

Посетите Куала-Лумпур и пещеры Бату на индивидуальной экскурсии! Программа включает посещение Башен Петронас, Площади Независимости, Национальной мечети и Китайского храма. Также вы увидите новый Королевский дворец и сможете сфотографироваться на