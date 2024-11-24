Посетите Куала-Лумпур и пещеры Бату на индивидуальной экскурсии! Программа включает посещение Башен Петронас, Площади Независимости, Национальной мечети и Китайского храма. Также вы увидите новый Королевский дворец и сможете сфотографироваться на
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииМало времени, но хотите увидеть максимум в Куала Лумпуре? Программа максимум в Куала Лумпуре за короткое время — мы организуем ваше время с пользой и интересом в нашем комбинированном туре! Вы увидите самое лучшее, погрузитесь в историю и увидите многонациональный мир! Мы обязательно сфотографируем вас на фоне Башен Петронас, заедем на Площадь Независимости, Национальную мечеть и Китайский храм, посетим королевский дворец. В заключении мы приедем к подножию горы, где находятся пещера Бату. У подножия которой стоит самая высокая статуя божества Муругана, высотой почти 43 м, затем, вы преодолеете 272 ступеньки, чтобы увидеть пещеру, прогуливаясь по ней увидите внутри тамильские храмы. Важная информация:
- Входные билеты оплачиваются Вами отдельно!
- Первый ребенок с 2-х до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
- Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
- Программа рассчитана 5 часов. Временные интервалы рассчитываются индивидуально.
Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый Королевский Дворец
- Китайский храм
- Национальная мечеть с уникальным куполом
- Площадь независимости
- Центр Батика
- Фото-стоп на фоне башен близнецов Петронас
- Пещеры Бату Кейвс
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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