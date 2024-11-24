Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и в пещеры Бату

Хотите увидеть максимум в Куала-Лумпуре за короткое время? Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям города и пещерам Бату - идеальный выбор
Посетите Куала-Лумпур и пещеры Бату на индивидуальной экскурсии! Программа включает посещение Башен Петронас, Площади Независимости, Национальной мечети и Китайского храма. Также вы увидите новый Королевский дворец и сможете сфотографироваться на
читать дальше

фоне этих знаменитых мест.

В завершение экскурсии вы посетите пещеры Бату, где вас ждет подъем по 272 ступенькам к храмам внутри пещеры. Входные билеты оплачиваются отдельно.

Дети до 2 лет - бесплатно, первый ребенок от 2 до 12 лет - бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30%

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Фото на фоне Башен Петронас
  • 🏛 Посещение Королевского дворца
  • 🕌 Национальная мечеть
  • 🕍 Китайский храм
  • ⛰ Пещеры Бату
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейные скидки
    • Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и в пещеры Бату
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и в пещеры Бату
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и в пещеры Бату
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 14:00

    Что можно увидеть

  • Башни Петронас
  • Площадь Независимости
  • Национальная мечеть
  • Китайский храм
  • Королевский дворец
  • Пещеры Бату

    • Описание экскурсии

    Мало времени, но хотите увидеть максимум в Куала Лумпуре? Программа максимум в Куала Лумпуре за короткое время — мы организуем ваше время с пользой и интересом в нашем комбинированном туре! Вы увидите самое лучшее, погрузитесь в историю и увидите многонациональный мир! Мы обязательно сфотографируем вас на фоне Башен Петронас, заедем на Площадь Независимости, Национальную мечеть и Китайский храм, посетим королевский дворец. В заключении мы приедем к подножию горы, где находятся пещера Бату. У подножия которой стоит самая высокая статуя божества Муругана, высотой почти 43 м, затем, вы преодолеете 272 ступеньки, чтобы увидеть пещеру, прогуливаясь по ней увидите внутри тамильские храмы. Важная информация:
    • Входные билеты оплачиваются Вами отдельно!
    • Первый ребенок с 2-х до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
    • Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
    • Программа рассчитана 5 часов. Временные интервалы рассчитываются индивидуально.

    Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Новый Королевский Дворец
    • Китайский храм
    • Национальная мечеть с уникальным куполом
    • Площадь независимости
    • Центр Батика
    • Фото-стоп на фоне башен близнецов Петронас
    • Пещеры Бату Кейвс
    Что включено
    • Русскоговорящий гид
    • Транспорт
    Что не входит в цену
    • Входные билеты
    • Сувениры и личные расходы
    Место начала и завершения?
    Аэропорт, ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Важная информация
    • Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Куала-Лумпура

    Похожие экскурсии из Куала-Лумпура

    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Пешая
    40 отзывов
    2.5 часа
    Мини-группа
    до 10 чел.
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
    Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
    Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
    Расписание: ежедневно в 15:15
    24 ноя в 15:15
    25 ноя в 15:15
    30 за человека
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    На машине
    157 отзывов
    3.5 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Прогулка по Куала-Лумпуру
    Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
    Начало: Отель в Куала Лумпуре
    150 за всё до 2 чел.
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    На машине
    13 отзывов
    6 часов
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Пещеры Бату и река светлячков за 1 день
    Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
    Завтра в 16:00
    25 ноя в 16:00
    250 за всё до 3 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Куала-Лумпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Куала-Лумпуре
    ХорошоТам