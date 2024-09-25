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Александром мы увидели разные уголки стран. Гид очень хорошо говорит на русском,человек жил в России и знает наш менталитет это большой плюс для групповых туров с россиянами☺ Все водители очень добрые и хорошие люди. Запомнить все сумки группы это дорого стоит☺ Проверял за нами, что все наши вещи на месте. Ездят аккуратно, соблюдая все правила. Ребята большие молодцы👏 Понравились все гостиницы и отели, где мы жили. Вкусные завтраки, пешая доступность до основных достопримечательностей. Это был мой первый группой тур и я очень довольна и не пожалела, что выбрала именно Вас☺ Марокко удивительная страна контрастов😍Красивой природы и невероятно добрых и гостеприимных людей, теперь он моём сердце навсегда🫶 Благодарю!