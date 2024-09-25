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20%
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
1 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
1660$1 328 за человека
10 дней
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
28 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
149 000₽ за человека
11 дней
Большое марокканское приключение: восхождение, ночь в пустыне и путешествие по городам
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинском шатре и отдохнуть на берегу Атлантики
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
18 мар в 12:00
5 окт в 12:00
€1 350 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина25 сентября 2024Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В марте»
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