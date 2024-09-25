В декабре – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Касабланке на русском языке, цены от $1 328, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
На машине
На верблюдах
скидка
20%
1 отзыв
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
1 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
1660$1 328 за человека
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
9 дней
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Начало: Касабланка, на ж. - д. станции «Casа Voyage» в 16:...
30 дек в 08:00
$2 729 за человека
Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
10 дней
Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
Увидеть Гибралтарский пролив, провести ночь в пустыне и посетить древнеримский город Волюбилис
Начало: Аэропорт Касабланки, время обговаривается индивиду...
19 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
144 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    25 сентября 2024
    Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
    Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
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    Александром мы увидели разные уголки стран. Гид очень хорошо говорит на русском,человек жил в России и знает наш менталитет это большой плюс для групповых туров с россиянами☺ Все водители очень добрые и хорошие люди. Запомнить все сумки группы это дорого стоит☺ Проверял за нами, что все наши вещи на месте. Ездят аккуратно, соблюдая все правила. Ребята большие молодцы👏 Понравились все гостиницы и отели, где мы жили. Вкусные завтраки, пешая доступность до основных достопримечательностей. Это был мой первый группой тур и я очень довольна и не пожалела, что выбрала именно Вас☺ Марокко удивительная страна контрастов😍Красивой природы и невероятно добрых и гостеприимных людей, теперь он моём сердце навсегда🫶 Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
  2. Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
  3. Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Набережная
  2. Киностудии
Сколько стоит тур в Касабланке в октябре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 1 328 до 144 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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