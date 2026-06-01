На несколько дней вы превратитесь в кочевников: домом вам станут золотые пески Сахары, а потолком — бескрайние звёзды. Но в комфорте не потеряете: в шатрах есть санузел, электричество и удобные

кровати. Вечерами вы будете сидеть у костра, слушать берберскую музыку, любоваться закатами и наслаждаться традиционной кухней. А ещё промчитесь по дюнам на внедорожнике и прогуляетесь в округе на верблюдах, побываете в гостях у местной семьи и поищете залежи окаменелостей. Увидите и другие достопримечательности Марокко: улочки Феса, Атласские горы, альпийские пейзажи Ифрана и кедровый лес с макаками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

• Рекомендуем взять удобную одежду и обувь для прогулок, солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный крем и лёгкую куртку для прохладных вечеров в пустыне.

• Днём в Сахаре может быть жарко, а ночью температура заметно снижается, поэтому лучше иметь одежду на разную погоду.

• Специальная физическая подготовка для участия в туре не требуется.

• Рекомендуем оформить медицинскую страховку на время поездки.

• После бронирования мы предоставим всю необходимую информацию по встрече, маршруту и подготовке к путешествию.