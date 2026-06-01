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Под звёздами Сахары: берберские традиции, джипинг и проживание в шатрах (индивидуально)

А также древний Фес, Атласские горы, музыкальные выступления и гастрономия
На несколько дней вы превратитесь в кочевников: домом вам станут золотые пески Сахары, а потолком — бескрайние звёзды. Но в комфорте не потеряете: в шатрах есть санузел, электричество и удобные
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кровати.

Вечерами вы будете сидеть у костра, слушать берберскую музыку, любоваться закатами и наслаждаться традиционной кухней.

А ещё промчитесь по дюнам на внедорожнике и прогуляетесь в округе на верблюдах, побываете в гостях у местной семьи и поищете залежи окаменелостей.

Увидите и другие достопримечательности Марокко: улочки Феса, Атласские горы, альпийские пейзажи Ифрана и кедровый лес с макаками.

Под звёздами Сахары: берберские традиции, джипинг и проживание в шатрах (индивидуально)
Под звёздами Сахары: берберские традиции, джипинг и проживание в шатрах (индивидуально)
Под звёздами Сахары: берберские традиции, джипинг и проживание в шатрах (индивидуально)

Описание тура

Организационные детали

• Рекомендуем взять удобную одежду и обувь для прогулок, солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный крем и лёгкую куртку для прохладных вечеров в пустыне.

• Днём в Сахаре может быть жарко, а ночью температура заметно снижается, поэтому лучше иметь одежду на разную погоду.

• Специальная физическая подготовка для участия в туре не требуется.

• Рекомендуем оформить медицинскую страховку на время поездки.

• После бронирования мы предоставим всю необходимую информацию по встрече, маршруту и подготовке к путешествию.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Фес

Встретим вас и отправимся в Фес. После размещения в традиционном риаде у вас будет свободное время, чтобы погулять по старинной медине, заглянуть в ремесленные мастерские и на восточный рынок.

Прибытие в ФесПрибытие в ФесПрибытие в ФесПрибытие в ФесПрибытие в ФесПрибытие в Фес
2 день

Традиционный ужин в Сахаре, посиделки у костра и звёзды

После завтрака отправимся в пустыню. По пути побываем в альпийском городке Ифране и кедровом лесу Азру, где обитают берберские макаки. В Мидельте пообедаем, а ещё полюбуемся просторами Среднего Атласа. К вечеру прибудем в Мерзугу и заселимся в пустынный лагерь среди дюн. Поужинаем традиционными блюдами, усядемся у костра и послушаем берберскую музыку. А ночью полюбуемся звёздами.

Традиционный ужин в Сахаре, посиделки у костра и звёздыТрадиционный ужин в Сахаре, посиделки у костра и звёздыТрадиционный ужин в Сахаре, посиделки у костра и звёзды
3 день

Чёрная пустыня, семья кочевников, прогулка на верблюдах

Позавтракаем и на внедорожниках поедем в Чёрную пустыню. Увидим залежи окаменелостей, осмотрим французские шахты и побываем в семье кочевников-берберов. Полюбуемся пустынным оазисом и исследуем древнюю систему подземных каналов Хеттара. А ещё нас ждёт музыкальное выступление народа гнауа. После обеда прогуляемся по дюнам на верблюдах и проводим незабываемый закат над Сахарой.

Чёрная пустыня, семья кочевников, прогулка на верблюдахЧёрная пустыня, семья кочевников, прогулка на верблюдах
4 день

Прибытие в Марракеш

Отправимся в Марракеш. По дороге будем останавливаться для отдыха и фотографий. Прибудем в город во второй половине дня. На этом наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Прибытие в МарракешПрибытие в МарракешПрибытие в Марракеш

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту на внедорожнике 4×4
  • Прогулка на верблюдах
  • Музыкальный вечер у костра
Что не входит в цену
  • Билеты до Касабланки и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 8:00
Завершение: Марракеш, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрисс
Идрисс — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — туристическое агентство из Марокко, специализирующееся на организации аутентичных путешествий по пустыне Сахара, имперским городам и самым красивым уголкам страны. На протяжении многих лет мы создаём незабываемые маршруты для
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путешественников со всего мира, помогая им открыть для себя настоящую культуру, историю и традиции Марокко. Наша команда состоит из опытных водителей, местных гидов и специалистов по туризму, которые прекрасно знают страну и её особенности. Мы организуем туры с отправлением из Феса, Марракеша, Касабланки и Танжера, включая посещение Шефшауэна, пустыни Мерзуга, ущелья Тодра, Айт-Бен-Хадду и многих других достопримечательностей. Наша цель — сделать каждое путешествие комфортным, безопасным и по-настоящему запоминающимся, показывая гостям подлинное Марокко глазами местных жителей.

Тур входит в следующие категории Касабланки

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