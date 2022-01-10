Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день

Познакомиться с Городом богов, комплексом легендарных пирамид и колоритной столицей Мексики

Индивидуально
Полдня в дороге? Стоит того! В самом сердце страны вы посетите потрясающие места, где дух древних цивилизаций Мезоамерики, средневековое колониальное прошлое и живая культура современной Латинской Америки создали свой особенный мир.

Вы погрузитесь в него с гидом-историком, который посвятит вас в тайны покинутого города, его величественных пирамид и расскажет о главных памятниках яркого Мехико.
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Из Канкуна — в Мехико и Теотиуакан на один день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День приключений

Трансфер из ближайших курортов до аэропорта Канкуна займет, в среднем, час. Прямые рейсы из Канкуна в Мехико — около 2,5 часов. Да, значительную часть дня придется провести в пути. Но мы постараемся сделать его максимально комфортным и неутомительным. Если нужно, поможем с билетами и трансфером. И, конечно, мы организуем полное сопровождение в Теотиуакане и Мехико — с перемещениями между объектами и увлекательными рассказами о культовых памятниках разных эпох Мексики.

«Место, где боги коснулись земли»

Первым делом отправимся в археологический комплекс, где вы рассмотрите вблизи величественные пирамиды Солнца, Луны и Кецалькоатля. Узнаете, что известно об истоках поселения, ставшего позже одним из крупнейших городов Мезоамерики и Древнего мира, периоде его расцвета и мистическом исчезновении жителей. Возле руин сооружений поговорим о том, что известно науке о прежних высокоразвитых цивилизациях и что остается загадкой, создавая почву для бесчисленного количества предположений об истинной истории человечества.

Исторический центр Мехико

Далее вы отправитесь исследовать мир мексиканской столицы. В программу мы включили самые эффектные и интересные достопримечательности старых и современных районов города. Вы осмотрите Дворец изящных искусств — театр Мехико, Каса Азулехос — дом плитки, кафедральный собор — старейший храм испанской части Америки, Площадь конституции Сокало, а также Национальный дворец и археологическую зону Темпло Майор. И через эти памятники сможете представить, какой путь прошел Мехико от столицы Ацтекской империи до столицы Мексики и одного из крупнейших мегаполисов мира.

🌮 🌯 После прогулки мы пригласим вас на самый изысканный и экзотический продуктовый рынок Сан Хуан. Здесь вы сможете отведать съедобных насекомых (кузнечиков, тарантулов), мясо крокодила и буйвола или оценить традиционные — сочные, ароматные и острые — блюда знойной мексиканской кухни.

Программа

— Вылет в Мехико из Канкуна
— Прилёт в Мехико на утреннем рейсе
— Встреча в аэропорту
— Выезд на археологическую зону Теотиуакан
— Экскурсия по Теотиукану
— Выезд в Мехико
— Экскурсия по историческому центру Мехико
— Выезд в аэропорт Мехико
— Вылет в Канкун из Мехико
— Трансфер в отель

Организационные детали

  • Что включено: сопровождение русскоговорящего гида, трансфер с кондиционером в Мехико, вода в транспорте, налоги и сборы
  • Что не включено: трансфер из отеля в аэропорт Канкуна и обратно (95-120 $), билеты на самолёт (~400 $). Мы покупаем авиабилеты и можем вам предоставить трансфер в/из аэропорта Канкуна.
  • Экскурсия в Мехико рассчитана на целый день, но без ночёвки в столице. Вы можете сами принять решение остаться в Мехико на дополнительное время, желательно оповестить нас об этом.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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