А Артём Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна) Прекрасная экскурсия, советую всем попробовать.

Из Канкуна дорога в одну сторону 3 часа - это единственный минус данной экскурсии.

Гид Надежда - очень внимательная, понравилась подача и отношение к туристам

Е Евгений Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна) Рекомендуем к посещению (под Тулумом)

А Анна Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна) Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.

Г Галина Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна) Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую

Е Евгений Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна) Экскурсия супер