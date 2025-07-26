Водная прогулка
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
11 дек в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг в 18:00
11 дек в 18:00
18 дек в 18:00
$110 за человека
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
- ААртём26 июля 2025Прекрасная экскурсия, советую всем попробовать.
Из Канкуна дорога в одну сторону 3 часа - это единственный минус данной экскурсии.
Гид Надежда - очень внимательная, понравилась подача и отношение к туристам
- ЕЕвгений19 января 2022Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
- ААнна10 января 2022Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
- ГГалина2 января 2022Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
- ЕЕвгений30 ноября 2021Экскурсия супер
- GGediminas9 ноября 2021Все прошло просто замечательно, мы внимательно прочитали ее описание перед туром, взяли полотенце и сменную одежду. Церемония длилась 20 минут в сауне, но могла быть и дольше. Воспоминания останутся надолго, одно из лучших впечатлений за всю поездку. Я рекомендую!
