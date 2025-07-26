Мои заказы

Церемония Темаскаль – экскурсии в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «Церемония Темаскаль» в Канкуне на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
На машине
10 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
11 дек в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг в 18:00
11 дек в 18:00
18 дек в 18:00
$110 за человека
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
На лодке
4 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Церемония Темаскаль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
  2. Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
  3. Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Чичен-Ица
  3. Розовые озера
  4. Парк Шкарет
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в декабре 2025
Сейчас в Канкуне в категории "Церемония Темаскаль" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 350. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Церемония Темаскаль», 30 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль