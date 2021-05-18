Всё о Монако

Полезная информация о Монако

Что нужно знать о Монако: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 25 экскурсий
Местное время в Монако
22:5402
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇨 Монако
Название городаМонако
По-английскиMonaco
Это столицаМонако является столицей Монако
Население города32 965 чел.
Часовой поясEurope/Monaco
Средняя высота62 м. от уровня моря

Где находится Монако на карте

Популярные экскурсии в Монако

Монако - Гламур и роскошь моего Княжества (групповая)
Монако - Гламур и роскошь моего Княжества (групповая)
62
за чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
69
за чел.
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу. За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парф...
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
720
за чел.
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
250
за чел.
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»
5
10 отзывов
159
за чел.
Изучить все главные места княжества и почувствовать его пульс
Все экскурсии Монако