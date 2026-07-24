4 отзыва оставили туристы

Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Приглашаю вас на уникальную экскурсию по Rijksmuseum, где мы раскроем историю голландских мужчин разных эпох. Откроем тайны Рембрандта и его «Ночного Дозора»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Rijksmuseum в Амстердаме.
В рамках этой экскурсии вы узнаете о голландских мужчинах разных эпох: от первооткрывателей и предпринимателей до королей и адмиралов.
В программе - осмотр пистолетов читать дальшеуменьшить
Наполеона, корабельного инструмента Петра Первого, доспехов и пушек, первых глобусов и необыкновенного макета корабля «Нептун».
Также вы узнаете о первом голландском герое, изображенном Рембрандтом, и увидите портреты дам, увлекавших этих героев. Экскурсия подходит для смешанных компаний и может быть скорректирована по вашему желанию
Какими они были и что заботило их в XVI веке? А что в «золотом» XVII? Чем зарабатывали на жизнь, сколько получали, как отдыхали? Завитушки стиля «рококо» оставим и направимся по следам настоящих героев.
Мы увидим:
пистолеты Наполеона
корабельный инструмент Петра Первого
доспехи, пушки
первые глобусы, на которых Австралия называется Новая Голландия, а Нью Йорк — Новый Амстердам
необыкновенный макет корабля 19 века «Нептун», где анимация дает представление о жизни матросов и офицеров
шахматы, которые вы не скоро забудете, и многое другое.
А знаете, чем прославился самый первый голландский герой и как его изобразил Рембрандт? Не обойдем вниманием и прекрасных дам — обещаю обращать ваше внимание на тех, кем увлекались наши герои — их портреты, а также украшения и предметы интерьера будут попадаться на нашем пути. Поэтому эта экскурсия подходит и смешанным компаниям. По вашему желанию я могу скорректировать маршрут.
Давайте подробно рассмотрим картину Рембрандта «Ночной Дозор», ведь в ней заключен глубокий смысл и тайные символы. А вы знали, что фотография на фоне «Ночного Дозора» — это новый Амстердамский тренд?
Организационные детали
Стоимость билета в музей — €22,50 с человека; детям до 18 лет вкл. бесплатно
Для групп от 5 до 15 человек стоимость экскурсии 120 евро
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в музейный магазин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны.
Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
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2
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1
–
Emily
очень интересная экскурсия! спасибо!
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Наталия
Елена - прекрасный рассказчик и столь же замечательно ориентируется в искусстве. В отпуске очень хочется и посетить музеи, и параллельно не устать от них. Елена вам в этом поможет. Прекрасно читать дальшеуменьшить
составленный маршрут, основные картины знаменитых голландских художников: Рембрандта и Вермеера (с историей, легендами, толкованиями и символами), история королевской семьи и даже происхождение названия улицы Якиманка… В общем, скучно точно не будет:)
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Л
Лада
Для тех, кто хочет начать знакомство с культурным, в основном с живописным наследием Голландии. Это была семейная поездка, с нами дети 15 и 17 лет. Понравилось всем: и мне - любительнице живописи, и моим мужчинам - любителям технических достижений. Елена - хорошо владеет материалом, рассказ проходил в интерактивной манере, полезно и увлекательно.
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Ю
Юлия
Посетили данную экскурсию, все в восторге! Елена прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Два часа пролетели незаметно, очень рекомендую данного гида👍👍👍
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О
Ольга
Экскурсия нам понравилась. Елена рассказала много интересного. Посмотрели много. Рекомендуем.
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