4 отзыва оставили туристы

Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Rijksmuseum в Амстердаме.В рамках этой экскурсии вы узнаете о голландских мужчинах разных эпох: от первооткрывателей и предпринимателей до королей и адмиралов.В программе - осмотр пистолетов

Наполеона, корабельного инструмента Петра Первого, доспехов и пушек, первых глобусов и необыкновенного макета корабля «Нептун». Также вы узнаете о первом голландском герое, изображенном Рембрандтом, и увидите портреты дам, увлекавших этих героев. Экскурсия подходит для смешанных компаний и может быть скорректирована по вашему желанию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Какими они были и что заботило их в XVI веке? А что в «золотом» XVII? Чем зарабатывали на жизнь, сколько получали, как отдыхали? Завитушки стиля «рококо» оставим и направимся по следам настоящих героев.

Мы увидим:

пистолеты Наполеона

корабельный инструмент Петра Первого

доспехи, пушки

первые глобусы, на которых Австралия называется Новая Голландия, а Нью Йорк — Новый Амстердам

необыкновенный макет корабля 19 века «Нептун», где анимация дает представление о жизни матросов и офицеров

шахматы, которые вы не скоро забудете, и многое другое.

А знаете, чем прославился самый первый голландский герой и как его изобразил Рембрандт? Не обойдем вниманием и прекрасных дам — обещаю обращать ваше внимание на тех, кем увлекались наши герои — их портреты, а также украшения и предметы интерьера будут попадаться на нашем пути. Поэтому эта экскурсия подходит и смешанным компаниям. По вашему желанию я могу скорректировать маршрут.

Давайте подробно рассмотрим картину Рембрандта «Ночной Дозор», ведь в ней заключен глубокий смысл и тайные символы. А вы знали, что фотография на фоне «Ночного Дозора» — это новый Амстердамский тренд?

Организационные детали