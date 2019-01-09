4 отзыва оставили туристы

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Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин

Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в музейный магазин.
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Elena – Гид в Амстердаме
Приглашаю посмотреть Rijksmuseum с мужской точки зрения.

Мы пройдем по экспозиции, и я расскажу о голландских мужчинах — мечтателях и мачо, первооткрывателях и предпринимателях, королях и адмиралах, свободных художниках и отцах семейств, забулдыгах и «олигархах».
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин

Программа

Какими они были и что заботило их в XVI веке? А что в «золотом» XVII? Чем зарабатывали на жизнь, сколько получали, как отдыхали? Завитушки стиля «рококо» оставим и направимся по следам настоящих героев.

Мы увидим:

  • пистолеты Наполеона
  • корабельный инструмент Петра Первого
  • доспехи, пушки
  • первые глобусы, на которых Австралия называется Новая Голландия, а Нью Йорк — Новый Амстердам
  • необыкновенный макет корабля 19 века «Нептун», где анимация дает представление о жизни матросов и офицеров
  • шахматы, которые вы не скоро забудете, и многое другое.

А знаете, чем прославился самый первый голландский герой и как его изобразил Рембрандт? Не обойдем вниманием и прекрасных дам — обещаю обращать ваше внимание на тех, кем увлекались наши герои — их портреты, а также украшения и предметы интерьера будут попадаться на нашем пути. Поэтому эта экскурсия подходит и смешанным компаниям. По вашему желанию я могу скорректировать маршрут.

Давайте подробно рассмотрим картину Рембрандта «Ночной Дозор», ведь в ней заключен глубокий смысл и тайные символы. А вы знали, что фотография на фоне «Ночного Дозора» — это новый Амстердамский тренд?

Организационные детали

  • Стоимость билета в музей — 17.50 евро, детям до 18-ти лет включительно вход бесплатный.
  • Для групп от 5 до 15 человек стоимость экскурсии 120 евро.
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в музейный магазин..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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4 отзыва оставили туристы

9 января 2019
Елена - прекрасный рассказчик и столь же замечательно ориентируется в искусстве. В отпуске очень хочется и посетить музеи, и параллельно не устать от них. Елена вам в этом поможет. Прекрасно составленный маршрут, основные картины знаменитых голландских художников: Рембрандта и Вермеера (с историей, легендами, толкованиями и символами), история королевской семьи и даже происхождение названия улицы Якиманка... В общем, скучно точно не будет :)
17 октября 2018
Посетили данную экскурсию, все в восторге! Елена прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Два часа пролетели незаметно, очень рекомендую данного гида👍👍👍
22 июня 2018
Для тех, кто хочет начать знакомство с культурным, в основном с живописным наследием Голландии. Это была семейная поездка, с нами дети 15 и 17 лет. Понравилось всем: и мне - любительнице живописи, и моим мужчинам - любителям технических достижений. Елена - хорошо владеет материалом, рассказ проходил в интерактивной манере, полезно и увлекательно.
19 ноября 2017
Экскурсия нам понравилась. Елена рассказала много интересного. Посмотрели много. Рекомендуем.

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