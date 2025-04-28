Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда в Абу-Даби предлагает уникальную возможность познакомиться с исламской культурой и историей ОАЭ. Вы узнаете о шейхе Зайде, строительстве мечети и её значении для мусульман.
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Самостоятельное изучение мечети
- 🕌 Глубокое погружение в исламскую культуру
- 📱 Удобный доступ через мобильное приложение
- 💳 Простая оплата на Трипстере
- 📅 Гибкость в выборе времени посещения
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения мечети шейха Зайда - это зимние месяцы, когда туристы могут спокойно наслаждаться экскурсиями в любое время дня. Поскольку аудиогид доступен в любое время, вы можете выбрать наиболее удобный для вас период.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
- Большая мечеть шейха Зайда
Описание аудиогида
Аудиогид включает не просто перечень интересных мест в мечети шейха Зайда, но и комментарии об истории ОАЭ, обрядах и искусстве ислама, чтобы ваш визит в святыню стал ещё более наполненным. Вы узнаете:
- Чем знаменит шейх Зайд
- Кто построил Большую мечеть
- Зачем мусульмане посещают мечеть
- Чем похожи Библия и Коран
- Что мусульманское учение говорит об Иисусе Христе
- Можно ли кошкам входить в мечеть
Вам предстоит прослушать 13 увлекательных отрывков, составленных профессиональным историком. С их помощью вы станете лучше понимать мусульман, их традиции и изобразительное искусство.
Обратите внимание
- Большая мечеть открыта для посещений 7 дней в неделю с 9:00 до 22:00. По пятницам мечеть закрыта с 12:00 до 15:00 для молитвы и проповеди
- В месяц Рамадан действует особый распорядок дня: уточняйте на официальном сайте мечети
- Посещение мечети бесплатное, но нужно заранее забронировать дату и время посещения на официальном сайте. Полученный QR-код нужно будет отсканировать на входе
Организационные детали
- Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3-7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Возьмите с собой наушники
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$7
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Мечеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Абу-Даби
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Khalil
28 апр 2025
Все понятно, доступно, удобно.
Свобода перемещения, без привязки к экскурсии.
Спасибо.
Сергей
14 апр 2025
По факту прошли быстрее, чем длительность экскурсии, там как конвейер, идёшь вместе с потоком туристов, затем дослушали на скамейке. Так норм, часто вами пользуюсь, рекомендую!
Алсу
11 фев 2025
Экскурсия понравилась. Информация интересная, понятная, не затянута.
Процесс получения экскурсии тоже понятен. Прослушала до экскурсии и в мечети уже рассказала семье интересные нюансы.
Е
Елена
29 янв 2025
Мне понравился ваш продукт. Видно, что проделана большая работа по его созданию. Очень удобно построено - все точки понятны, информация дозирована и не перегружена. Также удобно сделано, что можно перескакивать
A
Alen
29 янв 2025
понравился аудиогид) спасибо!
П
Полина
8 янв 2025
Нас все спрашивали: а где вы взяли аудиогид на русском)) Очень хороший продукт и помог погрузиться в тему. Нам все завидовали. Дали на вас ссылку)
Входит в следующие категории Абу-Даби
