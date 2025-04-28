Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения мечети шейха Зайда - это зимние месяцы, когда туристы могут спокойно наслаждаться экскурсиями в любое время дня. Поскольку аудиогид доступен в любое время, вы можете выбрать наиболее удобный для вас период.

Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда в Абу-Даби предлагает уникальную возможность познакомиться с исламской культурой и историей ОАЭ. Вы узнаете о шейхе Зайде, строительстве мечети и её значении для мусульман.Аудиогид

доступен в мобильном приложении, что позволяет самостоятельно исследовать мечеть в удобное время. Посещение мечети бесплатное, но требуется предварительное бронирование. Оплата аудиогида происходит на Трипстере, после чего вы получите инструкции по активации

Описание аудиогида

Аудиогид включает не просто перечень интересных мест в мечети шейха Зайда, но и комментарии об истории ОАЭ, обрядах и искусстве ислама, чтобы ваш визит в святыню стал ещё более наполненным. Вы узнаете:

Чем знаменит шейх Зайд

Кто построил Большую мечеть

Зачем мусульмане посещают мечеть

Чем похожи Библия и Коран

Что мусульманское учение говорит об Иисусе Христе

Можно ли кошкам входить в мечеть

Вам предстоит прослушать 13 увлекательных отрывков, составленных профессиональным историком. С их помощью вы станете лучше понимать мусульман, их традиции и изобразительное искусство.

Обратите внимание

Большая мечеть открыта для посещений 7 дней в неделю с 9:00 до 22:00. По пятницам мечеть закрыта с 12:00 до 15:00 для молитвы и проповеди

В месяц Рамадан действует особый распорядок дня: уточняйте на официальном сайте мечети

Посещение мечети бесплатное, но нужно заранее забронировать дату и время посещения на официальном сайте. Полученный QR-код нужно будет отсканировать на входе

Организационные детали

Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android

Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении

Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Возьмите с собой наушники

