Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда

Познакомьтесь с исламской культурой и историей ОАЭ с помощью аудиогида по мечети шейха Зайда. Узнайте больше без спешки и групповых туров
Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда в Абу-Даби предлагает уникальную возможность познакомиться с исламской культурой и историей ОАЭ. Вы узнаете о шейхе Зайде, строительстве мечети и её значении для мусульман.

Аудиогид
доступен в мобильном приложении, что позволяет самостоятельно исследовать мечеть в удобное время. Посещение мечети бесплатное, но требуется предварительное бронирование. Оплата аудиогида происходит на Трипстере, после чего вы получите инструкции по активации

4.9
6 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Самостоятельное изучение мечети
  • 🕌 Глубокое погружение в исламскую культуру
  • 📱 Удобный доступ через мобильное приложение
  • 💳 Простая оплата на Трипстере
  • 📅 Гибкость в выборе времени посещения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения мечети шейха Зайда - это зимние месяцы, когда туристы могут спокойно наслаждаться экскурсиями в любое время дня. Поскольку аудиогид доступен в любое время, вы можете выбрать наиболее удобный для вас период.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда© Антон
Что можно увидеть

  • Большая мечеть шейха Зайда

Описание аудиогида

Аудиогид включает не просто перечень интересных мест в мечети шейха Зайда, но и комментарии об истории ОАЭ, обрядах и искусстве ислама, чтобы ваш визит в святыню стал ещё более наполненным. Вы узнаете:

  • Чем знаменит шейх Зайд
  • Кто построил Большую мечеть
  • Зачем мусульмане посещают мечеть
  • Чем похожи Библия и Коран
  • Что мусульманское учение говорит об Иисусе Христе
  • Можно ли кошкам входить в мечеть

Вам предстоит прослушать 13 увлекательных отрывков, составленных профессиональным историком. С их помощью вы станете лучше понимать мусульман, их традиции и изобразительное искусство.

Обратите внимание

  • Большая мечеть открыта для посещений 7 дней в неделю с 9:00 до 22:00. По пятницам мечеть закрыта с 12:00 до 15:00 для молитвы и проповеди
  • В месяц Рамадан действует особый распорядок дня: уточняйте на официальном сайте мечети
  • Посещение мечети бесплатное, но нужно заранее забронировать дату и время посещения на официальном сайте. Полученный QR-код нужно будет отсканировать на входе

Организационные детали

  • Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3-7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Возьмите с собой наушники

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Мечеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Абу-Даби
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
K
Khalil
28 апр 2025
Все понятно, доступно, удобно.
Свобода перемещения, без привязки к экскурсии.
Спасибо.
Сергей
Сергей
14 апр 2025
По факту прошли быстрее, чем длительность экскурсии, там как конвейер, идёшь вместе с потоком туристов, затем дослушали на скамейке. Так норм, часто вами пользуюсь, рекомендую!
По факту прошли быстрее, чем длительность экскурсии, там как конвейер, идёшь вместе с потоком туристов, затем
Алсу
Алсу
11 фев 2025
Экскурсия понравилась. Информация интересная, понятная, не затянута.

Процесс получения экскурсии тоже понятен. Прослушала до экскурсии и в мечети уже рассказала семье интересные нюансы.
Е
Елена
29 янв 2025
Мне понравился ваш продукт. Видно, что проделана большая работа по его созданию. Очень удобно построено - все точки понятны, информация дозирована и не перегружена. Также удобно сделано, что можно перескакивать
читать дальше

и перелистывать информацию, интерфейс понятный. Я даже потом еще раз переслушивала, освежив информацию пока помню визуально. Как предложение - я бы еще добавила картинки-фото, где это нужно, может акценты эффектные для запоминания визуальные. Я визуал, мне такая форма информации даже лучше
Но в целом, информации достаточно. Ваш гид заменил полноценно экскурсию

A
Alen
29 янв 2025
понравился аудиогид) спасибо!
П
Полина
8 янв 2025
Нас все спрашивали: а где вы взяли аудиогид на русском)) Очень хороший продукт и помог погрузиться в тему. Нам все завидовали. Дали на вас ссылку)

Входит в следующие категории Абу-Даби

