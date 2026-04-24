Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином

Насладиться атмосферой восточной сказки и видами сияющего города
Вечерний круиз на арабской лодке доу — это спокойное и атмосферное путешествие.

Покачиваясь на традиционном деревянном корабле, вы полюбуетесь огнями ультрасовременного города, насладитесь блюдами интернациональной кухни и восточной музыкой.
Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином
Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином
Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином

Описание экскурсии

Вы поплывёте на двухпалубной традиционной арабской лодке доу — деревянном судне, которое веками служило основным морским транспортом региона. Сегодняшние кораблики сочетают аутентичный восточный колорит и современные удобства.

По пути вы увидите:

  • Yas набережную — современное пространство для прогулок с видами на главные достопримечательности
  • Al Muneera — уютный жилой остров с виллами, набережными и мостами
  • Al Dana — красивый остров с известными достопримечательностями и выразительной вечерней подсветкой
  • Al Hadeel — престижный прибрежный район с небоскрёбами, виллами и спокойной атмосферой
  • Al Zeina — элегантный современный район у воды, гармонично сочетающий архитектуру и морской пейзаж

На борту вас ждёт ужин в формате шведского стола с блюдами интернациональной кухни, безалкогольные напитки и приятная восточная музыка.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из туристических локаций до пирса Yas Marina и обратно на автомобиле, минивэне или микоавтобусе
  • Для всех пассажиров предусмотрены спасжилеты, перед отправлением проводится краткий инструктаж по технике безопасности
  • На лодке верхняя палуба открытая, а нижняя — крытая и кондиционируемая. На борту отдельные туалеты для мужчин и женщин
  • Ужин и безалкогольные напитки входят в стоимость, алкоголь — по желанию, за доплату
  • В случае непогоды прогулка может быть отменена с возможностью переноса на другую дату или возврата предоплаты
  • Эта программа не предполагает участия гида

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$105
Ребенок (3 - 11)$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Yas Island
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 32 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
читать дальше

не только небоскрёбы, но и культура, традиции и характер каждого эмирата. Я работаю с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые позволяют увидеть настоящую жизнь страны и понять её настроение. Наша работа строится на внимании к деталям, заботе о безопасности и уважении к вашему времени. На экскурсиях вы услышите чёткие и интересные истории, продуманные ракурсы и ответы на любые вопросы — от быта местных до особенностей культуры. Также проводим экскурсии в других странах.

Похожие экскурсии на «Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином»

Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Джиппинг
На машине
6 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
26 апр в 15:00
$75 за человека
Джип-сафари по барханам в пустыне Абу-Даби
Джиппинг
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-сафари по барханам в пустыне Абу-Даби
С вечерней шоу-программой и ужином в кемпе
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
26 апр в 14:30
$375 за всё до 6 чел.
Морской круиз по островам Абу-Даби
Круизы
4 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Морской круиз по островам Абу-Даби
Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00, в пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
$120 за человека
Здравствуй, Абу-Даби
На машине
7 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу арабского гостеприимства на экскурсии «Здравствуй, Абу-Даби». Вас ждут величественные мечети, роскошные дворцы и культурные открытия
Начало: От удобного вам адреса
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
26 апр в 11:00
$70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абу-Даби
$105 за человека