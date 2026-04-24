Вечерний круиз на арабской лодке доу — это спокойное и атмосферное путешествие.
Покачиваясь на традиционном деревянном корабле, вы полюбуетесь огнями ультрасовременного города, насладитесь блюдами интернациональной кухни и восточной музыкой.
Описание экскурсии
Вы поплывёте на двухпалубной традиционной арабской лодке доу — деревянном судне, которое веками служило основным морским транспортом региона. Сегодняшние кораблики сочетают аутентичный восточный колорит и современные удобства.
По пути вы увидите:
- Yas набережную — современное пространство для прогулок с видами на главные достопримечательности
- Al Muneera — уютный жилой остров с виллами, набережными и мостами
- Al Dana — красивый остров с известными достопримечательностями и выразительной вечерней подсветкой
- Al Hadeel — престижный прибрежный район с небоскрёбами, виллами и спокойной атмосферой
- Al Zeina — элегантный современный район у воды, гармонично сочетающий архитектуру и морской пейзаж
На борту вас ждёт ужин в формате шведского стола с блюдами интернациональной кухни, безалкогольные напитки и приятная восточная музыка.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из туристических локаций до пирса Yas Marina и обратно на автомобиле, минивэне или микоавтобусе
- Для всех пассажиров предусмотрены спасжилеты, перед отправлением проводится краткий инструктаж по технике безопасности
- На лодке верхняя палуба открытая, а нижняя — крытая и кондиционируемая. На борту отдельные туалеты для мужчин и женщин
- Ужин и безалкогольные напитки входят в стоимость, алкоголь — по желанию, за доплату
- В случае непогоды прогулка может быть отменена с возможностью переноса на другую дату или возврата предоплаты
- Эта программа не предполагает участия гида
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$105
|Ребенок (3 - 11)
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Yas Island
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 32 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
Входит в следующие категории Абу-Даби
