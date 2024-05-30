Экскурсии на 1 день в Аджмане

Найдено 11 экскурсий в категории «На весь день» в Аджмане на русском языке, цены от $42, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворцы и парки Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
1 отзыв
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Путешествие по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне. Идеально для любителей приключений и экстрима. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Посетите Дубай с нашей экскурсией из Аджмана. Увидите исторические и современные достопримечательности, включая шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
4 отзыва
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Индивидуальная
6 часов
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от $305 за человека
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Мини-группа
8 часов
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Насладитесь незабываемым ужином в пустыне Bab Al Shams. Восточные блюда, виды на арабскую пустыню и вечернее солнце создадут волшебную атмосферу
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
$295 за человека
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра: экскурсия из Аджмана
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата - уникальная возможность увидеть природные и культурные достопримечательности ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Из Аджмана: билет в Motiongate
Билеты
6 часов
Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае
Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами
Начало: Community Saih Shuaib 2
Расписание: Ежедневно
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$89 за билет
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
325$228 за всё до 4 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
275$193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
    читать дальше

    много интересной информации, ответы на любые вопросы! Президентский Дворец впечатлил особо! Еще раз спасибо за отлично проведенный день, от удачных покупок на финиковом рынке, вкусном и разнообразном обеде, до вечернего возвращения в отель!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
  • К
    Кирилл
    1 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Прекрасный гид Александр. Нескучное изложение информации, комфортабельный трансфер.
  • Е
    Евгения
    28 февраля 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
  • О
    Олеся
    23 февраля 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
    читать дальше

    по пробкам. 2ч -Вас привозят на pit stop, где надо пересесть в ЛэндКрузер для сафари по пустыне. Предлагают багги и квадроциклы за доп. плату. Водитель трансфера передает вас водителю лэндкрузера(по русски никто не говорит), они же ваши гиды. В лэнд-крузере для сафари 7 мест, и самые задние места-адово Дискомфортные, страшный сон клаустрофоба), кресла прямо на полу расположены, нас туда и посадили, кондиционер был выкл., жара, кислорода мало, попросили водителя пересадить нас с ребенком на др. места, английский благо знаю отлично. Он посмеялся и сказал, что если кто-то из нашей группы русских согласится поменяться, то вэлком. Никто, естественно, меняться не захотел, мужчина на переднем сидении язвительно заметил-«а что вы ожидали, вы ещё головой будете биться там об крышу, когда поедем». Ну ок, а заплатили все за экскурсию одинаково. В итоге ехать я отказалась, остались предоставлены сами себе, без гидов и сопровождающих, группа уехала. Мы самостоятельно взяли в аренду квадрик и погнали сами по пустыне, не пожалели нисколько, остались в диком восторге. Я сама связалась с офисом-организатором и выяснила, где будет группа нас ждать для дальнейшего маршрута. 3ч- приезд в хорошенький кэмпинг, фото с верблюдами и закатом в пустыне, вкусный кофе/чай, ужин(3+), милое фаер-шоу, танц. шоу. Фотографы будут предлагать вам свои услуги. 4ч-обратный трансфер.

  • Н
    Наталья
    3 февраля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Очень лёгкая и приятная прогулка по Дубаю на комфортабельном автобусе с грамотным гидом Александром. Катание на лодочке, Пальма, известные небоскребы
    читать дальше

    и другие интересные локации по программе экскурсии, которая завершается фантастически красивым шоу фонтанов в Дубай молле. Экскурсия понравилась, и мы рекомендуем её туристам. Спасибо большое гиду за познавательную информацию. Особая благодарность за работу менеджеров, которые своевременно отвечали на вопросы до покупки экскурсии. Успехов и процветания тур агентству!

  • Д
    Диана
    4 января 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
    Всё что было заявлено в программе было увидено. Наш гид Александр самый лучший гид. Была большая группа. Но Александр ловко умудрялся и рассказывать и направлять нас в самые интересные места. Остались очень довольны. Спасибо
  • Э
    Эдуард
    23 декабря 2023
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Хорошая качественная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Дворцы и парки Абу-Даби
  2. Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
  3. Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
  4. Пустынное Сафари в Дубае с ужином
  5. Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "На весь день" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 42 до 369 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Аджман на 1 день, гиды Аджмана подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Аджман так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
ХорошоТам