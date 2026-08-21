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1 чел. По популярности Джиппинг На машине На автобусе На квадроциклах На верблюдах На багги 8 часов 19% 23 отзыва Мини-группа до 7 чел. Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу Начало: Ваш отель Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени). $37.30 $46 за человека На машине 4 часа 1 отзыв Фотопрогулка до 6 чел. Из Аджмана: Сафари ранним утром - встречай свой день незабываемо Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно 08:00-12:00 $160 за всё до 6 чел. Джиппинг На машине На квадроциклах На верблюдах На багги 6 часов Групповая Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана) Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне Начало: В вашем отеле «Включено: трансфер из отелей Дубая, Шарджи или Аджмана, катание на джипах, ужин с безалкогольными напитками (шведский стол), живое представление из 3 или более номеров» Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 $55 за человека Другие экскурсии Аджмана

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