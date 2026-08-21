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1 чел. По популярности Джиппинг На машине На автобусе На квадроциклах На верблюдах На багги 8 часов 19% 23 отзыва Мини-группа до 7 чел. Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу Начало: Ваш отель «В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах» Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени). $37.30 $46 за человека Джиппинг На машине На квадроциклах На верблюдах На багги 6 часов Групповая Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана) Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне Начало: В вашем отеле «Ужин и развлечения в бедуинской деревне» Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 $55 за человека На автобусе 10 часов Групповая Абу-Даби с посещением королевского дворца Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Аджмана Начало: В любом отеле Аджмана Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00 $90 за человека Другие экскурсии Аджмана

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Бедуины» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу; Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана); Абу-Даби с посещением королевского дворца. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Аджману в августе 2026 Сейчас в Аджмане в категории "Бедуины" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 90 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5

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