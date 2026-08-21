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19%
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
«В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах»
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$37.30
$46 за человека
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Ужин и развлечения в бедуинской деревне»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
23 авг в 15:00
$55 за человека
Групповая
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Аджмана
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
$90 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Бедуины»
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